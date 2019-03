Beurslegende Warren Buffett is een van de rijkste mensen ter wereld. Toch zijn zijn strategieën om te investeren en rijkdom te vergaren niet zo gecompliceerd als u wellicht zou denken.

Als het zo gemakkelijk is, waarom zijn niet meer mensen zo ontzettend rijk als Buffett? Omdat zijn benadering het soort discipline, geduld en instinct heeft dat velen niet hebben of niet willen ontwikkelen.

MoneyWise zette tien regels op een rij die het Orakel van Omaha geholpen hebben miljardair te worden en zijn vermogen te behouden.

1. Zorg voor goede communicatie

De eerste sleutel tot welvaart van Buffett heeft weinig te maken met het selecteren van aandelen. Volgens Buffett moet je een sterke communicator worden om een goede leider te zijn.

"Zonder goede communicatievaardigheden zul je mensen niet kunnen overtuigen om je te volgen, ook al kun je over de berg heen kijken en kunnen anderen dat niet", zei Buffett ooit tegen een Stanford MBA-student.

2. Leef zuinig

Buffett leeft onder zijn stand. Van hem is bekend dat hij in een oude, bescheiden auto rijdt. Hij woont nog steeds in het huis dat hij in Omaha, Nebraska, heeft gekocht voor 31.500 dollar in 1958, en hij haalt bijna elke dag zijn ontbijt op bij McDonald's.

Beschouw rijkdom als veiligheid en niet als vergunning om dwaas te besteden. Leef bescheiden en je zult de dips in de financiële markten kunnen doorstaan. Een geautomatiseerde beleggingsdienst kan u tevens helpen om kalm te blijven. Als u investeert om in een weelderige levensstijl te kunnen voorzien, merkt u al snel dat u overhaaste beslissingen neemt op basis van hebzucht.

3. Wees altijd bereid nieuwe dingen te leren

Buffett zegt graag dat kennis zich opstapelt, net als rente bij de bank. Hij begint elke dag met een krant en hij leest elke dag boeken over verschillende onderwerpen. Het consumeren van informatie zal niet alleen uw beleggingen beïnvloeden, maar het zal u ook voorbereiden op succes op alle gebieden van het leven.

Neem kennis van wat anderen u kunnen vertellen over nieuwe technologieën en nieuwe strategieën. Zij die vermijden nieuwe dingen te leren lopen het risico om achter te raken. Wees als Buffett, en u zult nooit te oud worden om een nieuwe vaardigheid te leren.

4. Vertrouw op dividenden voor groei op lange termijn

Warren Buffett houdt van aandelen die dividend uitkeren. Zijn bedrijf, Berkshire Hathaway, krijgt elk jaar honderden miljoenen dollars van Coca-Cola in de vorm van dividenden.

Dividenden zijn vaak afkomstig van betrouwbare bedrijven die hun doelstellingen consistent halen of overtreffen. Hun aandelen leveren misschien niet snel veel geld op, maar door hun dividenden kunt u investeren op de automatische piloot.

5. Kijk vooruit, niet naar het verleden

Buffett verklaarde in de jaren vijftig dat "de belegger van vandaag niet profiteert van de groei van gisteren". Deze regel geldt vandaag de dag nog steeds. Volgens Buffett is het volgen van eerdere trends veel minder belangrijk dan het identificeren van nieuwe kansen.

Wanneer u besluit om in een bedrijf te beleggen, concentreer u dan op wat in de toekomst ligt, niet op de geschiedenis ervan.

6. Volg niet de kudde

Het aannemen van een kudde-mentaliteit is een trefzekere manier om middelmatige resultaten te krijgen, gelooft Buffett. "Je moet je van de menigte scheiden", aldus de beursgoeroe. Volg af en toe een goed advies, maar breek uit de kudde door uw eigen investeringsstrategie te ontwikkelen op basis van kennis en ervaring.

"Om een succesvol belegger te zijn, moet je je van de angsten en hebzucht van de mensen om je heen scheiden, hoewel dat bijna onmogelijk is", verklaarde Buffett.

7. Beleg nooit met geleend geld

Wanneer u investeert, gebruik dan uw eigen geld en leen niet, aldus Buffett. "Het is in mijn ogen gek om geld te lenen voor aandelen", zei Buffett vorig jaar. "Het is krankzinnig om datgene te riskeren wat je hebt en nodig hebt, voor iets dat je niet echt nodig hebt."

Als u geld leent om te beleggen, zijn uw strategieën te nauw verbonden met de behoefte om het geld terug te betalen. Sommige investeringen vereisen een langetermijnplanning en een streven naar groei, wat moeilijk is met een schuld die boven uw hoofd hangt.

8. Beleg voor de lange termijn

Volgens Buffett moeten beleggers investeren voor de lange termijn en niet verstrikt raken in de dagelijkse bewegingen van de aandelenmarkt. "Kopen en vasthouden" is een veelvoorkomende, langetermijnbeleggingsstrategie die vraagt om het lang vasthouden aan een aandeel, zelfs als het een slechte dag - of maand is.

"Onze favoriete termijn voor het vasthouden van een aandeel, is voor altijd", aldus Buffett. Hij vindt het niet erg als een aandeel af en toe tuimelt, want dat zijn goede kansen om meer aandelen met korting te kopen.

9. Weet wanneer u moet weglopen

Het feit dat Buffett aandelen het liefst voor altijd in portefeuille houdt wil niet zeggen dat hij geen aandelen verkoopt als het moet. Ondanks zijn succes, heeft Buffett ook tal van missers gemaakt. De truc voor succes op lange termijn is weten wanneer u weg moet lopen.

Buffett heeft deze les geleerd als jongeman bij de paardenrennen. Hij probeerde de verliezen goed te maken door zijn inzetten te verhogen en hij verloor meer geld. Herken wanneer een aandeel een echte verliezer is, zodat u weg kunt lopen en uw verliezen kunt minimaliseren.

10. Vergeet niet dat alles mogelijk is

Van Buffett is bekend dat hij zijn muren beplakt met wat hij 'educatieve kunst' noemt. Dit zijn krantenartikelen met schreeuwende koppen over crashes op de aandelenmarkt. Ze herinneren hem eraan dat bij beleggen en in het leven alles kan gebeuren.

Beleggers die dit in gedachten houden gaan voorzichtig te werk en nemen weloverwogen beslissingen over beleggingen.