Het renteverschil tussen Amerikaanse staatsleningen van 3 en 10 jaar is voor het eerst sinds september 2007 gedaald tot onder de 10 basispunten. Een omgekeerde rentecurve, waarbij kortetermijnrendementen hoger zijn dan hun tegenhangers op langere termijn, wordt als een betrouwbaar recessiesignaal beschouwd, meldt Cnbc.

Fed-voorzitter Jerome Powell zei deze week dat de Amerikaanse economie nog steeds sterk is, maar voor uitdagingen staat vanwege wereldwijde zwakte. De bewering dat de Amerikaanse economie sterk blijft, wordt echter zwaar op de proef gesteld op de obligatiemarkt.

Duister signaal

Economen zien de omgekeerde curve als een duister signaal voor een economie die het beste jaar na de start van het herstel medio 2009 heeft bereikt.

"Rendementscurves reageren op wat zij zien, op wat naar mijn mening een wereldwijde economische vertraging is", zei Peter Boockvar, chief investment officer bij Bleakley Advisory Group. "Je ziet dit soort bewegingen bijna niet in de curves."

Groei nu hoger dan in de toekomst?

De kortetermijnrendementen die hun langlopende tegenhangers overstijgen, worden gezien als een teken dat de groei nu hoger zal zijn dan in de toekomst. Uit onderzoek van de New York Fed naar omgekeerde rentecurves bleek dat de meest veelzeggende relatie die tussen de de driemaands- en de tienjarige staatsobligaties was.

Het Federal Open Market Committee, dat het monetaire beleid voor de Fed bepaalt, zei afgelopen week dat het de rente waarschijnlijk dit jaar niet zal verhogen, tenzij de economische omstandigheden veranderen.

Powell zei dat de Amerikaanse economie 'op een goede plaats' is, hoewel het wordt geconfronteerd met druk van vertragingen in Europa en China. De Fed verlaagde de groeiverwachtingen voor de grootste economie ter wereld naar 2,1 procent in 2019 en 1,9 procent in 2020.

Waarschuwing van obligatiemarkt

Obligatiebeleggers laten zien dat ze denken dat de groei zelfs onder die door de Fed voorziene niveaus kan uitkomen. Financiële markten houden altijd rekening met Fed-beslissingen, dus het rendementsbeeld speelde waarschijnlijk een rol in het besluit van de Fed om dit jaar de rente niet verder te verhogen. In december 2018 ging de Fed nog uit van twee renteverhogingen in 2019.

"De aandelenmarkt laat misschien een ander beeld zien dan de obligatiemarkt, maar het zou dwaas zijn om deze beweging van de curve volledig te negeren", zegt David Rosenberg, hoofdstrateeg bij Gluskin Sheff.

Dieptepunt

"De reële rente op tienjarige staatsobligaties is ingestort naar een dieptepunt van 0,56 procent. Tijdens de Grote Recessie van 2008/09 is die op geen enkel moment zo laag geweest."

Er zijn aanwijzingen in de markt dat de meer gematigde houding van de Fed kan helpen om de spread een beetje te vergroten. Maar, de uitdagingen voor de economie blijven bestaan.