Ondanks de kritiek op de samenstelling van de Dow, valt niet te ontkennen dat de blue chip-index nog steeds enkele van de belangrijkste bedrijven in de VS en de hele wereld bevat.

De 30 Dow-aandelen zijn krachtcentrales op hun gebied. Ze beschikken over benijdenswaardige concurrentievoordelen, grote cashflows en grote winsten, en stabiele en groeiende dividendbetalingen.

Alleen al het kopen van de index kan tot goede resultaten leiden. De SPDR Dow Jones Industrial Average ETF betaalt een fatsoenlijke opbrengst van 2,25 procent. Beleggers die serieus op zoek zijn naar meer inkomsten, moeten echter dieper ingaan op de aandelen van de Dow en individuele namen bekijken.

InvestorPlace zette vijf van de beste dividendaandelen van Dow die beleggers kunnen kopen op een rij.

1. Cisco Systems

Dividendrendement: 2,63 procent

Cisco Systems is het bewijs dat 'oude honden nieuwe trucs kunnen leren' en dat de oudere technologiebedrijven nog steeds voldoende groei voor de boeg hebben. Na een go-to-networking-bedrijf te zijn geweest tijdens de dagen van de internethype, schakelde Cisco over op meer diensten en andere producten dan hun netwerkapparatuur.

Het bleek een geweldig idee. De omzet van services voor het bedrijf blijft stijgen. Beter nog is dat abonnementen op software en services 65 procent uitmaken van Cisco's inkomsten uit het segment van niet-apparatuur. Deze terugkerende inkomsten voorzien het bedrijf van een lange adem om de groei gaande te houden. En met terugkerende winstmarges en servicemarges die ver in de dubbele cijfers liggen, is Cisco inderdaad gegroeid.

En zoals verwacht, deelde Cisco zijn groei met aandeelhouders. Sinds de eerste dividenduitbetaling in 2011 heeft Cisco zijn dividend met meer dan 480 procent verhoogd. Dat is inclusief de sprong van 6 procent aan het begin van dit jaar. Met een dividendrendement van 2,63 procent, forse terugkoopprogramma's en de aanhoudende groei van omzet en cashflow, hoort Cisco in de portefeuille van elke inkomensbelegger.

2. Pfizer

Dividendrendement: 3,45 procent

Net als Cisco heeft het farmaceutische concern Pfizer in de afgelopen jaren groei en extra inkomstenbronnen weten te vinden. Zoals veel sectorgenoten kampte PFE met grote patentverliezen, omdat de patenten op verschillende van zijn best verkopende producten - zoals Lipitor en Viagra - verliepen.

Pfizer was echter in staat om die gaten te vullen met verschillende andere belangrijke productintroducties en generieke geneesmiddelen. Nieuwe kankermedicijnen en onlangs geïntroduceerde biotech-geneesmiddelen hebben het bedrijf weer op het pad naar groei gezet. En met een robuuste pijplijn zou Pfizer in de toekomst moeten blijven schijnen.

Pfizer verhoogde onlangs zijn dividenduitbetaling met 5,88 procent dankzij robuuste kasstromen en hogere inkomsten uit zijn nieuwe geneesmiddelen. Het was de 322e keer en het negende jaar op rij dat Pfizer het jaarlijkse dividend heeft verhoogd. Het dividendrendement bedraagt momenteel 3,45 procent.

3. Chevron

Dividendrendement: 3,58 procent

De oliesector is een geweldige plek om grote dividenden te vinden. Olieproducent Chevron is lang een geweldige plaats geweest om hogere opbrengsten te vinden en het dividendrendement is recentelijk nog beter geworden.

Net als veel andere energiebedrijven heeft Chevron na een moeilijke periode diep in de kosten gesneden en de investeringen verminderd. Ondertussen hebben hogere olieprijzen de kasstromen bij het bedrijf weten op te drijven. Dit alles heeft het dividend sterker gemaakt.

Na enkele jaren van symbolisch dividendherstel, is Chevron eindelijk teruggekeerd naar zinvolle verhogingen en werd de uitbetaling aan het begin van het jaar met 6,25 procent opgeschroefd. Momenteel levert Chevron 3,58 procent op, dankzij de stijgende geldstromen en betere marges.

Nog beter is dat het bedrijf onlangs heeft aangekondigd dat het van plan is zijn blootstelling aan goedkope schalie-olie in het Permian Basin te vergroten en de productie in de regio te verdubbelen tot meer dan 900.000 vaten per dag. Gezien de sappige marges in schalie, zal dit het bedrijf en zijn investeerders verder vooruit helpen.

4. JPMorgan Chase & Co

Als het gaat om banken in de Dow, is JPMorgan Chase & Co onverslaanbaar. Als de grootste bank in de VS heeft JPMorgan een enorm concurrentievoordeel, een grote slotgracht en een sterke basis waar slechts een paar concurrenten zelfs maar bij in de buurt kunnen komen. En die basis wordt steeds beter.

Het afgelopen kwartaal zag JPMorgan zijn leningen en deposito's groeien met respectievelijk 2 procent en 3 procent. Ondertussen steeg de creditcardomzet met 10 procent op jaarbasis. Dit is geweldig nieuws voor de bank. Banken zoals JPMorgan profiteren van zogeheten netto-rentemarges ofwel het verschil tussen wat ze rekenen op leningen en wat ze teruggeven op deposito's. De stijgende rente en economische groei is het afgelopen jaar een zegen geweest voor de kasstromen van de bank.

Ondertussen blijft het bedrijf profiteren van de activiteiten op het gebied van handel, vermogensbeheer en private banking. Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat de bank buitengewoon snel groeide. Met een dividendrendement van 3 procent en een koers-winstverhouding van slechts 10, is JPMorgan een koopje.

5. Procter & Gamble

Als het op aandelen van de Dow-Jonesindex aankomt, kan saai soms goed zijn. De verkoper van consumentenproducten Procter & Gamble is daar een bewijs van. Het verkopen van Crest tandpasta, Tide waszeep en Bounty papieren handdoeken is geen erg opwindende zaak, maar het is stabiel.

En in de loop van de decennia heeft die stabiliteit het concern tot een dividendmachine gemaakt. Het bedrijf is erin geslaagd om zijn dividend gedurende 62 opeenvolgende jaren te verhogen en biedt momenteel een fors dividendrendement van 2,8 procent.

Het beste is dat Procter & Gamble zijn activiteiten heeft proberen te verbeteren en een aantal belangrijke innovaties aan zijn portfolio heeft toegevoegd. Die omslag levert grote voordelen op. Het bedrijf is erin geslaagd om marktaandeel te winnen, met een autonome groei van meer dan 4 procent.

Dit werd gedreven door productinnovatie. Ondertussen hielpen kostenbesparingen en een lager algemeen belastingtarief de marges te laten klimmen tot 22 procent. Over het algemeen wist Procter & Gamble de verwachtingen te verslaan wat betreft de winst per aandeel.

Voor beleggers is Procter & Gamble misschien niet waanzinnig opwindend, maar het kan zorgen voor een gestage stroom van dividendgroei voor de komende jaren. En dat maakt het aandeel tot een van de beste Dow-aandelen voor zoekers naar inkomsten.