De aandelenmarkten zullen grote koersschommelingen laten zien doordat beleggers blijven reageren op beslissingen en publieke verklaringen van de Federal Reserve.

Dat zei Mohamed El-Erian, economisch adviseur van Allianz, in een interview met Yahoo Finance.

"Dit is een markt die echt wordt beïnvloed door wat de Fed zegt", zei El-Erian. "We zijn met 20 procent gestegen en we zouden in drie tot zes maanden tijd met 20 procent kunnen dalen."

Het besluit van de Fed om de rente te verhogen, zoals afgelopen december het geval was, heeft aandelen doen tuimelen. Daarentegen, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell op 4 januari liet weten dat de centrale bank "geduldig" is met het monetaire beleid, is de markt enorm gestegen.

Focus op lange termijn

In het licht van de volatiliteit adviseert El-Erian beleggers om "een beetje tactisch te zijn en zich te richten op de lange termijn". Centrale banken en beleggers kunnen volgens El-Erian nooit voor altijd "beste vrienden" zijn.

De huidige economische expansie zit in het tiende jaar en is daarmee de op één na langste in de Amerikaanse geschiedenis. De inspanningen van de Fed om het rentetarief te normaliseren, hebben echter tot een dramatische uitverkoop geleid. Toen de Fed de rente op 19 december met 25 basispunten verhoogde en de centrale bankiers er niet in slaagden om de markten te kalmeren, daalde de Dow Jones-index met 1,5 procent en dook de markt in de dagen daarna verder omlaag.

Minder dan drie weken later, op 4 januari, zei Powell dat de Fed een flexibele aanpak zou hanteren voor verdere renteverhogingen. Dit zorgde samen met een sterk banenrapport voor een koerswinst van 3,3 procent voor de Dow op die dag.

Fed gegijzeld door markt

"De markt had in het laatste kwartaal een beetje een driftbui", zei El-Erian. "En raad eens? De Fed heeft de koers volledig gewijzigd." Als de centrale bankiers van de Fed openhartig zouden spreken dan zouden ze volgens El-Erian zeggen dat ze niet blij zijn met de mate waarin ze door de markten gegijzeld worden.

De gevoeligheid van beleggers voor het Fed-beleid komt volgens El-Erian voort uit de lange periode van zeer lage rentetarieven die volgde op de Grote Recessie. "Iedereen werd daardoor gedwongen om meer risico te nemen en het veranderde onze denkwijze. We geloofden dat centrale banken voor altijd onze beste vrienden zouden zijn, maar dat is niet het geval."