Chipaandelen behoorden de afgelopen jaren tot de grote winnaars op de beurzen. Door de enorme vraag vanuit datacentra, cloud computing, connected devices en kunstmatige intelligentie (AI), ontstond een dynamiek van veel vraag en weinig aanbod. Hierdoor stegen de koersen van chipbedrijven sterk.

De chipmakers wisten de omzet en winst in de afgelopen jaren fors te verbeteren, wat leidde tot enorme koerswinsten. In de toekomst zijn de vooruitzichten minder zeker. Het chipaanbod zal niet voor eeuwig achter blijven bij de vraag en er zijn geluiden dat de koersen al een piek hebben bereikt.

Maar sommige chipaandelen zullen het desondanks nog steeds erg goed blijven doen dankzij solide fundamentals. Met dat in gedachten stelde InvestorPlace een lijst van drie chipaandelen samen die in de komende drie jaar zullen blijven presteren.

1. Intel

In de eerste acht maanden van 2018 kwam Intel niet vooruit. De groei was er niet, marges stonden onder druk en het aandeel bleef hangen rond de 45 dollar. Sinds het begin van dit jaar gaat het beter en maakte het aandeel de stap naar 60 dollar.

Historisch gezien vecht Intel altijd terug. Het bedrijf verdedigt het marktaandeel en het blijft een prominente speler. Bovendien heeft Intel de schaal en middelen om veel van zijn concurrenten te overheersen.

Vanuit dit perspectief was de uitverkoop in de aandelen vorig jaar duidelijk overdreven. Intel is een bedrijf met een gezond omzet- en winstgroeipotentieel in de komende jaren door de aanhoudende groei van de door data-gedreven activiteiten.

2. Micron

Aandelen Micron knalden in twee jaar van 10 dollar naar 60 dollar omdat de fundamentals voor vraag en aanbod op de geheugenchipmarkt in toenemende mate gunstig waren voor leveranciers zoals Micron. Maar deze fundamentele factoren van vraag en aanbod dreigen echter steeds minder gunstig te worden.

Als het echter om Micron gaat, zijn de zorgen over het aanbod aanzienlijk overschat en ontbreekt het aan een goed begrip van de vraag naar de producten van het bedrijf. Hoewel de vraag op de geheugenchipmarkt naar verwachting trager zal worden, zullen de vraag vanuit datacentra, Internet of Things, autonoom rijden en de AI-markten de komende drie tot tien jaar een grote groeimarkt blijven.

Dus, ongeacht waar het aanbod naartoe gaat, de vraag blijft robuust. Een robuuste vraag tegen een toenemend aanbod betekent dat de chipprijzen relatief hoog blijven en dat de winst van Micron sterk zal blijven.

3. Nvidia

Als het gaat om chipaandelen, is de reden om ze voor de lange termijn te bezitten het verkrijgen van een brede blootstelling aan meerdere markten die bol staan van het potentieel van hypergroei. Deze markten omvatten datacentra, Internet of Things, AI, automatisering en Virtuel Reality (VR) en Augmented Reality (AR).

Als het op die markten aankomt, is geen chipbedrijf zo dominant als Nvidia. Dat is de reden waarom de aandelen van het bedrijf in de afgelopen drie jaar meer dan 1000 procent in waarde zijn gestegen. Omdat deze markten zich nog in de beginfase bevinden, heeft het aandeel Nvidia ook de komende jaren veel groei over.

Kijk maar naar de markten die Nvidia bedient. De wereldwijde datacenter-markt zal naar verwachting de komende jaren tussen de 10 en 20 procent groeien. Het is de verwachting dat Internet of Things de komende jaren een groeimarkt van meer dan 25 procent zal zijn. Autonoom rijden is de komende jaren gekoppeld aan een groei van 40 tot 60 procent op jaarbasis. IDC denkt dat de AR/VR-markt de komende vijf jaar met een percentage van 50 procent zal groeien.

Nvidia heeft voldoende exposure aan al die markten en maakt in feite de chips voor de grootste groeimarkten van morgen. Dat geeft Nvidia zowel een groot als een divers meerjarig groeitraject. Het aandeel Nvidia zal de komende jaren een winnaar blijven als investeringen in AI, datacentra en automatisering versnellen.