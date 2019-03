Bijna de helft van alle Amerikaanse beleggers gaat er ten onrechte vanuit dat financieel adviseurs altijd in hun belang handelen.

Dat zegt de vermogensbeheerder Personal Capital in zijn Financial Trust Report 2019.

Personal Capital gebruikt als basis voor zijn analyse een onderzoek onder ruim 2000 beleggers van achttien jaar en ouder. Zo'n 48 procent van hen zei te geloven dat financieel adviseurs, of ze nou van een bank, een onlinebroker of een vermogensbeheerder zijn, een juridische plicht hebben in hun belang te handelen.

Juridische plicht

Maar vooral het idee dat adviseurs een juridische plicht hebben, klopt volgens Personal Capital niet.

Er wordt net in de staat Maryland gediscussieerd over een nieuwe wet waarin moet worden verzekerd dat er in best interest van beleggers wordt gehandeld.

Maar wat is dat? Zijn beleggers zich er voldoende van bewust dat een bankier of broker natuurlijk ook een eigen belang heeft? In hoeverre moeten echt alle kosten openbaar worden gemaakt? Wat voor andere klanten heeft een bank en wat zijn hun belangen?

Belangentegenstellingen

Beleggers zijn zich volgens Personal Capital te weinig bewust van mogelijke belangentegenstellingen.

65 procent van de respondenten zei bijvoorbeeld er het volste vertrouwen in te hebben dat hun adviseur voor 100 procent hun belangen behartigt. Tegelijkertijd wist slechts 44 procent van hen te zeggen hoeveel kosten hun adviseur of bank in rekening brengt.

Personal Capital juicht strengere regels toe. Niet alleen in Maryland, maar ook in de rest van de VS, moeten beleggers ervan op aan kunnen dat hun adviseurs open en eerlijk zijn.