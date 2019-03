Morgan Stanley is van mening dat de bullmarkt mogelijk zijn beste tijd gehad heeft. Des te belangrijker wordt het voor beleggers om de juiste aandelen te selecteren. Om beleggers daarbij te helpen komen analisten van de zakenbank met een lijst aandelen die volgens hen winnaars op de lange termijn zullen zijn.

De aandelen op het lijstje zijn niet geselecteerd omdat ze het meest aantrekkelijk gewaardeerd zijn, maar omdat ze langdurige concurrentievoordelen hebben.

De analisten baseren zich daarvoor op verschillende criteria waaronder het businessmodel, pricing power, kostenefficiëntie en groei.

Hieronder vindt u de lijst van beste keuzes per sector in oplopende volgorde van het potentieel dat de aandelen hebben ten opzichte van het koersdoel van Morgan Stanley.

1. Welltower (vastgoed)

Dit vastgoedbedrijf profiteert van de verouderende demografie, stelt analist Vikram Malhotra. "Vanaf 2020 zou een vergrijzende demografie ervoor moeten zorgen dat de vraag naar seniorenwoningen toeneemt, aangezien de groei in de groep van 85 jaar en ouder naar verwachting zal versnellen naar 1,7 procent van 0,9 procent in 2019. De jaarlijkse groei stijgt naar 2,3 procent in 2023." De analist hanteert een koersdoel van 77 dollar, waar de huidige koers niet heel veel onder zit.

2. NextEra Energy (nutsbedrijven)

"Een best in class-nutsbedrijf dat bezig is met vooraanstaande duurzame energie-activiteiten", zegt analist Stephen Byrd. "Wij geloven dat NextEra de grootste groeikansen, een sterke balans en de beste concurrentiepositie heeft onder Amerikaanse nutsbedrijven die wij coveren." Koersdoel voor het nutsbedrijf staat bij Morgan Stanley op 191 dollar.

3. Estée Lauder Companies (consumer staples)

"De wereldwijde middenklasse breidt zich naar verwachting met 50 procent uit tegen 2028 en heeft een toenemende behoefte en prestige merken", zegt analist Dara Mohsenian over Estée Lauder Companies.

Mohsenian ziet de behoefte aan prestige merken als een duurzame trend. Consumenten zoeken volgens haar een hoger serviceniveau dat dit soort merken kan bieden en jongere consumenten zijn dankzij social media meer gefocust op schoonheid. De analist hanteert een koersdoel van 166 dollar voor het aandeel.

4. Visa (informatietechnologie)

Morgan Stanley beschouwt de potentiële bedreiging van nieuwkomers voor Visa als tamelijk laag, vertelt analist James Faucette. Faucette meent dat veel nieuwkomers op het betalingsspeelveld de neiging hebben om samen te werken met Visa vanwege de concurrerende kosten en het concurrentievoordeel van Visa. Aandelen Visa krijgen van de analist een koersdoel van 165 dollar mee.

5. McDonald's (consumer discretionary)

"McDonald's heeft zijn businessmodel de afgelopen jaren veranderd naar bijna alleen nog maar franchise. Door bedrijfswinsten te verruilen voor rijkere huurstromen en royalty's is de kwaliteit van het inkomen verbeterd", is analist John Glass van mening. Hij hanteert een koersdoel van 210 dollar voor McDonald’s.

6. Emerson Electric (industrie)

"Emerson Electrics diversiteit van cyclus tot cyclus, het vermogen om het Gross Fixed Investment (GFI) de komende jaren te ontgroeien en het potentieel dat het heeft om de marge uit te breiden, zouden moeten zorgen voor aanhoudende winstgroei tot 2021", aldus analist Josh Pokrzywinski. Pokrzywinski hanteert een koersdoel van 77 dollar voor de aandelen.

7. Progressive (financials)

"Het directe distributiemodel met lage kosten heeft ervoor gezorgd dat het marktaandeel van Progressive de afgelopen twee decennia is gestegen van 3 procent naar 10 procent. Wij verwachten dat deze groei, waarmee het bedrijf in de industrie voorop loopt, zal aanhouden." Kai Pan hanteert een koersdoel van 84 dollar voor de financial.

8. Alphabet (communicatiediensten)

"Wij vinden het indrukwekkend dat Alphabet (voorheen Google) weet te blijven innoveren met zijn 20 jaar oude desktop zoekactiviteiten die jaarlijks goed zijn voor meer dan 40 miljard dollar."

"Bovenal zijn we enthousiast over de kracht van YouTube, dat sterke contributie van branded advertising en tegelijkertijd ook groei laat zien van direct response-advertenties", meldt Brian Nowak. De analist heeft een koersdoel van 1500 dollar vastgesteld voor aandelen Alphabet.

9. Anthem (gezondheidszorg)

"Op de meest recente investor day schetste het management een jaarlijkse groei van 12 tot 15 procent, gedreven door verbeterende kernactiviteiten en de ontwikkeling van activa buiten de kern zoals PBM (pharmacy benefits manager). Dit maakt toetreding tot nieuwe markten mogelijk", zei analist Zack Sopcak. Het koersdoel voor de aandelen staat bij de investeringsbank op 391 dollar.