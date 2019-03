Zelden had de draai van één centrale bank zoveel invloed. De gedaanteverwisseling van de Federal Reserve van een havik in een duif heeft voor extase onder beleggers wereldwijd gezorgd. De grote vraag is hoe lang de rally nog duurt.

Dat schrijft IEXProfs.nl.

De wereldeconomie beleeft niet zijn sterkste fase. Exportlanden als Duitsland, Japan en China hebben hun groeiprognoses naar beneden bijgesteld. Hetzelfde geldt voor de EU en de VS, waar experts verwachten dat de groei terugvalt tot 2,3 procent in 2019.

De aandelenbeurzen trekken zich daar echter niks van aan, want zij hebben machtige vrienden bij centrale banken. Vooral de Amerikaanse Federal Reserve, en in mindere mate de ECB, hebben volgens Mark Decambre van MarketWatch gezorgd voor een uitgelaten stemming onder beleggers in de hele wereld: van Afrika tot de VS en van Europa tot China.

China +30 procent

De iShares MSCI Emerging Markets is de laatste drie maanden bijvoorbeeld met 13 procent opgelopen, net als de S&P 500. De Braziliaanse Bovespa-index kreeg er 16 procent bij, de AEX-index 12 procent en de Chinese Shenzhen-index zelfs meer dan 30 procent!

Het zijn sensationele winsten die volgens Decambre zonder de monetaire draai van Powell nooit mogelijk waren geweest. Zelden heeft een besluit van een enkele centrale bank zo'n grote invloed gehad op het wereldwijde beurssentiment.

Maar het is natuurlijk wel de vraag hoe lang het feest nog duurt. Daar zijn de meningen over verdeeld.

Niet te warm, niet te koud

Jamie Cox van de Harris Financial Group bevindt zich in het kamp van de optimisten. Hij denkt dat ook de rest van 2019 goed uit zal pakken voor aandelen. Hij ziet de economie weliswaar verder vertragen, maar te weinig om beleggers echt angst aan te jagen.

Met de lage inflatie is er ondertussen geen enkele reden voor centrale banken om de geldkraan dicht te draaien. Oververhitting van de economie is niet in zicht, net zo min als een recessie. Ideale condities dus voor aandelen, die waarschijnlijk aanhouden als de Fed deze week zijn rentebesluit bekendmaakt.

Recessie

De sceptici zien dat anders. Zij vrezen dat aandelenbeleggers onvoldoende inzien dat een economische groeivertraging ook lagere bedrijfsomzetten en winsten betekent.

Sommige sceptici voorspellen een kleine correctie, andere een grote. Waar ze het over eens zijn is dat de richting van de bedrijfsresultaten van doorslaggevend belang zijn. Zodra die omslaan van groei naar krimp is er weinig wat een uitverkoop nog kan voorkomen, ook niet door de Fed.