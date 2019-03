Onder beleggers heerst nog altijd een zeer begrijpelijk gemengd sentiment ten opzichte van Britse aandelen. Premier Theresa May kreeg deze week opnieuw een tegenslag omdat ze niet voor de derde keer haar Brexit-deal in het Lagerhuis in stemming mag brengen.

Uitstel van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie lijkt nu de meest waarschijnlijke uitkomst. Toch blijft het de vraag voor hoe lang de Brexit wordt opgeschoven.

Ondanks de onzekerheid zijn beleggers positiever geworden over Britse aandelen. Maar met een duidelijke outperformance van binnenlandse aandelen sinds januari, vragen veel beleggers zich af of er nog meer in het vat zit, vooral als het Britse pond geen momentum heeft, schrijft Bloomberg.

Risico's afgenomen

Over het algemeen waren beleggers ontvankelijk voor het idee dat de Britse risico's zijn afgenomen, schreven de analisten van Berenberg in een rapport. Daarbij werd verwezen naar de verwachtingen dat een harde Brexit en een regering van Labour-leider Jeremy Corbyn minder waarschijnlijk zijn.

"Rekening houdend met het feit dat de Britse economie fundamenteel gezien in goede staat verkeert, kan het land er aantrekkelijk uitzien", verklaarden de analist.

Mandje binnenlandse aandelen

De strategen van JPMorgan blijven de binnenlandse Britse aandelen aantrekkelijk vinden. Zij baseren hun visie op waardering en financieringsgronden.

Sinds 2011 is het gebruik van geleend geld van hun binnenlandse mandje van Britse aandelen met 16 gedaald, tegen een toename van 43 procent voor de FTSE 100. Ze noemen Lloyds, Persimmon, Land Securities en Barratt bijzonder aantrekkelijke opties.

De visie van JPMorgan op de binnenlandse Britse aandelen wordt gedeeld door Aruna Karunathilake, fondsbeheerder bij Fidelity International. Het is volgens de fondsmanager 'tijd om moedig te zijn' en ondergewaardeerde Britse binnenlandse aandelen te kopen, nu beleggers ze gemeden hebben vanwege de Brexit.

Autotrader en Lloyds zijn volgens haar voorbeelden van marktleiders die tegen een aanzienlijke korting ten opzichte van internationale concurrenten handelen.

Maximale angst

Karunathilake voegde eraan toe dat de visie op Britse aandelen nu bijna het punt van 'maximale angst' heeft bereikt. Ze geeft er de voorkeur aan om vast te houden aan de fundamentele waarden in plaats van te proberen de volgende kronkels van de macro-omgeving te raden.

De mening over Britse exporteurs is echter nog steeds vrij negatief. JPMorgan-strategen verwachten dat het pond dit jaar verder zal stijgen, wat op de FTSE 100 zal drukken.

Spanningen blijven zeer hoog

Wat staat beleggers verder te wachten? De strategen van Citi benadrukken dat als er de komende maanden overeenstemming wordt bereikt over een Brexit-deal, de mogelijkheid om de Brexit nog om te keren verdwijnt. De onzekerheid zal aanhouden.

"In feite zijn de onderhandelingen over langlopende handelsbetrekkingen met de EU nog niet eens begonnen, dus de economische onzekerheid en politieke spanningen zullen zeer hoog blijven", concludeerden ze.