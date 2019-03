Het laatste half jaar is veel geschreven over koersontwikkelingen op de aandelenbeurzen. Vaak ging het over Amerikaanse technologiegiganten zoals Apple en Amazon. Opkomende landen stonden veelal buiten de schijnwerpers terwijl deze aandelen de afgelopen zes maanden een stuk beter hebben gepresteerd.

Dat schrijft columnist Loege Schilder op Belegger.nl. In zijn column gaat hij in op het afgelopen half jaar en op de perspectieven voor de toekomst. Schilder is mede-oprichter van Care IS vermogensbeheer.

Het afgelopen half jaar

"Tijdens het afgelopen half jaar zagen we de AEX op het dieptepunt met ca. 14 procent dalen. Na de beursstijging in 2019 is de AEX-index bijna weer terug op het koersniveau van eind september vorig jaar.

Iemand die was belegd in een gespreid mandje van aandelen opkomende landen noteerde tijdens deze periode een winst van ca. 4 procent in tegenstelling tot een winst van ongeveer 0 procent voor de AEX. Een belangrijke oorzaak voor dit rendementsverschil van ruim 4 procent is de aantrekkelijke waardering van opkomende landen."

Waardering opkomende landen

"De waardering van opkomende landen is al jaren aantrekkelijker dan die van ontwikkelde landen. Begin vorig jaar nam dit verschil nog verder toe nadat president Trump handelstarieven op Chinese producten aankondigde. Vanwege de onzekerheid trokken veel beleggers zich terug uit opkomende landen.

Toen een half jaar geleden de onzekerheid op de financiële markten toenam, zagen we aandelenkoersen van de hoger gewaardeerde regio's sterker dalen dan de lager gewaardeerde opkomende landen.

Ook vandaag is de waardering van opkomende landen nog relatief zeer aantrekkelijk. Zo betaalt u voor aandelen uit opkomende landen gemiddeld 13,5 keer de winst, terwijl u voor Amerikaanse aandelen bijna 21 keer de winst betaalt voor een gemiddeld aandeel."

Vooruitzichten opkomende landen

"In de afgelopen twee decennia hebben opkomende landen een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt. Opkomende landen produceren vandaag de dag 70 procent van de wereldwijde economische groei gemeten in Bruto Binnenlands Product (BBP). De levensstandaarden zijn enorm verbeterd en de koopkracht is sterk toegenomen. Door deze sociale en economische transformatie is de grootte en liquiditeit van beleggingen in opkomende landen enorm toegenomen.

Negatieve (politieke) marktontwikkelingen zoals het handelsconflict blijven een potentieel risico voor opkomende landen. Tot nu toe is de berichtgeving over het handelsconflict overwegend positief, maar het is nog niet opgelost.

Wel zijn opkomende economieën beter bestand tegen dergelijke negatieve ontwikkelingen op de financiële markten dan 20 jaar geleden. Ze zijn minder afhankelijk geworden van buitenlandse investeerders, hebben meer onafhankelijke centrale banken, minder gekoppelde wisselkoersen en een lagere afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar vanwege hogere valutareserves."

Geschikte belegging voor de lange termijn

"Hoewel aandelen opkomend landen het moeilijk hebben gehad in 2018, bleven ze opvallend beter liggen tijdens de beweeglijkheid in december. Dit is in belangrijke mate te danken aan de lage waardering.

Omdat de waardering van aandelen opkomende landen nog steeds zeer aantrekkelijk is verwacht ik over de lange termijn dat aandelen uit opkomende landen beter zullen presteren. Daarnaast zijn risico’s die in het verleden een grote rol hebben gespeeld verminderd door de sociale en economische transformatie die opkomende landen hebben doorgemaakt.

"Ik zie aandelen opkomende landen daarom als een goede investering voor de lange termijn binnen een goed gespreide beleggingsportefeuille", besluit Schilder.