Bedrijfsleiders in de Verenigde Staten zetten zich "schrap voor een recessie". Velen beginnen nu dan ook al de kosten te verlagen om hun bedrijven voor te bereiden op een neerwaartse trend.

Dat schrijft columnist Brett Arends van MarketWatch. Arends verwijst naar een onderzoek van Gartner naar alle recente bedrijfsresultaten van het vierde kwartaal en de uitspraken van de bedrijfsleiders tijdens conference calls met Wall Street-analisten om de huidige stemming van de bedrijfsleiders te peilen.

Het nieuws volgt op de tegenvallende Amerikaanse banengroei in de maand februari. Ook waarschuwde de Federal Reserve Bank of Atlanta, die de nationale economische cijfers bijhoudt, dat de Amerikaanse economie al dreigt vast te lopen.

Inspelen op neerwaartse trend

"Veel van 's werelds grootste bedrijven beginnen zich te gedragen alsof ze in een recessie verkeren", verklaarde Tim Raiswell, vice-president van onderzoeksbureau Gartner. "Een aanzienlijk aantal toonaangevende bedrijven neemt een recessiepositie in en treft voorbereidingen om in te spelen op een neerwaartse trend in plaats van een slachtoffer te zijn."

Raiswell zei verder dat de Amerikaanse leidinggevenden over het algemeen nog steeds positieve vooruitzichten hebben voor de economie, maar meer en meer praten over een mogelijke "neergang" of "recessie", en efficiencymaatregelen hebben aangekondigd om de kosten te drukken.

Dat kan geen positieve ontwikkeling zijn voor de Amerikaanse banenmarkt, die in februari slechts 20.000 nieuwe niet-agrarische banen opleverde, een aantal dat ver onder de consensusvoorspelling van economen lag.

Volgens Gartner hebben bankdirecteuren alarm geslagen over de toename van risicovolle consumentenleningen door niet-bankaanbieders. De bedrijfsleiders zijn verder over de hele linie bezorgd over de onrust in Washington en een scherpe vertraging van de Chinese economie, die nu volgens enkele maatstaven de grootste ter wereld is. Het handelsgeschil tussen de VS en China, de recente sluiting van de Amerikaanse overheid en de Brexit zorgen eveneens voor onzekerheid.

Onzekerheid

Bedrijven hebben een hekel aan onzekerheid, omdat het daardoor moeilijker is om plannen te maken. "Alle partijen gissen grotendeels over de mate waarin politieke retoriek een vast beleid zal worden en wat de impact zal zijn op de orderportefeuilles van bedrijven", zei Raiswell.

Economen op Wall Street denken dat de economie nog steeds op schema ligt om dit kwartaal met ongeveer 1,5 procent te groeien. De Federal Reserve Bank of New York is het daar in grote lijnen mee eens, maar ging zes weken geleden nog uit van een veel gezondere groei van 2,4 procent.

Maar de Federal Reserve Bank of Atlanta rekent op basis van de laatste economische gegevens op een groei van slechts 0,4 procent. Volgens de centrale bank zijn de binnenlandse particuliere investeringen in het kwartaal daadwerkelijk gedaald, met zo'n 2,4 procent tot 2,9 procent in reële termen.