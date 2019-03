Dit zijn 7 hoogdividend-ETF's met zeer lage kosten, die inkomensgerichte beleggers kunnen overwegen aan te schaffen.

Hoogdividend-ETF's worden vaak omarmd door langetermijnbeleggers, want op lange termijn kunnen lagere tarieven voor significant betere resultaten zorgen, schrijft InvestorPlace.

De afgelopen jaren hebben laten zien dat de beste ETF's meestal die met een jaarlijkse vergoeding van 0,20 procent of minder zijn. Veel hoogdividend-ETF's vallen in die categorie. Daardoor zijn ze een kosteneffectieve methode voor zuinige beleggers om toegang te krijgen tot brede mandjes met dividendaandelen.

1. iShares Core High Dividend ETF

Veel hoogdividend-ETF's hebben het rendement als belangrijk component, maar die strategie heeft enkele nadelen. Denk aan de kwetsbaarheid voor stijgende rentes en het gevaar voor blootstelling aan bedrijven die in financiële moeilijkheden zitten. Die hebben mogelijk moeite om de dividenden te behouden en te laten groeien.

iShares Core High Dividend ETF heeft een 12-maands dividendrendement van 3,03 procent, wat ruim boven de S&P 500 en de tienjarige Amerikaanse staatsobligatie ligt. Deze hoogdividend-ETF volgt echter de Morningstar Dividend Yield Focus Index, die bedrijven screent op financiële gezondheid, waardoor het fonds een kwaliteitskeurmerk heeft.

Met een jaarlijkse vergoeding van slechts 0,08 procent is dit een van de goedkopere ETF's met een hoog dividend op de huidige markt. Die lage vergoeding in combinatie met de sectorallocaties maken hem ideaal voor conservatieve beleggers. De sectoren gezondheidszorg, consumentengoederen, telecom en nutsbedrijven, vier van de vijf grootste sectorgewichten in deze ETF, kunnen allemaal als defensieve groepen worden beschouwd.

2. SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF is met een vergoeding van 0,08 procent ook een van de goedkoopste dividend-ETF's op de markt. De ETF volgt de S&P 500 High Dividend Index.

De ETF is gericht op een selectie van slechts 80 aandelen en het 12-maands dividendrendement van 4,65 procent maakt deze hoogdividend-ETF aantrekkelijk voor inkomensbeleggers.

De ETF vertrouwt echter wel zwaar op sectoren met hoge inkomens die historisch kwetsbaar zijn gebleken voor stijgende rentetarieven - een eigenschap die in de huidige marktomgeving in gedachten moet worden gehouden. De sectoren vastgoed en nutsbedrijven zijn goed voor bijna 35 procent van het gewicht van deze hoog-dividend ETF.

3. Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

De Invesco Dow Jones Industrieel Average Dividend ETF kost 0,3 procent en is een opbrengstgewogen benadering van de Dow-Jonesindex. Wat deze hoogdividend-ETF doet, is de 30 Dow-aandelen wegen door hun achterblijvende 12-maands dividend, niet de prijs, zoals de traditionele Dow doet.

Deze focus maakt Verizon Communications de grootste participatie van het hoog-dividend ETF. Het grootste sectorgewicht is technologie. Het fonds biedt een aanzienlijk dividendgroeipotentieel omdat veel van de 30 deelnemende bedrijven van de Dow de dividenduitkeringen al decennia lang opschroeven.

4. Invesco S&P 500 Quality ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF kost 0,28 procent en met een uitkeringspercentage van slechts 1,8 procent lijkt het fonds geen hoogdividend-ETF te zijn. De onderliggende index, de S&P 500 Quality Index, is ook niet gericht op dividend.

Integendeel, de benchmark richt zich op bedrijven "die de hoogste kwaliteitsscore hebben, die wordt berekend op basis van drie fundamentele maatstaven:, rendement op eigen vermogen, oprichtingsratio en financiële leverage ratio", aldus Invesco. Hoewel deze ETF niet expliciet een fonds met een hoog dividend is, zijn betrouwbare, groeiende dividenden vaak een kenmerk van bedrijven die voldoen aan de kwaliteitsnormen.

Met een gecombineerd gewicht van meer dan 40 procent voor de sectoren technologie en consumentendiensten, lijkt deze kandidaat meer op een groei-ETF, maar toch verdient deze ETF een plek in de lijst.

5. Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF is met een totale waarde van 22,72 miljard dollar aan nettoactiva een van de grootste dividend-ETF's en heeft een kostenratio van slechts 0,06 procent. Het rendement van 3,44 procent is niet overweldigend hoog.

Belangrijker is echter dat VYM niet overdreven afhankelijk is van rentegevoelige sectoren. Deze hoogdividend-ETF kent geen vastgoedposities en de obligatie-achtige sectoren telecom en nutsbedrijven vertegenwoordigen slechts 12,8 procent van het gewicht.

Een kwart van de participaties van het fonds is afkomstig uit de industrie en de gezondheidszorg. Financials, een sector die het afgelopen jaar een belangrijke aanjager was van de dividendgroei van de S&P 500, is de grootste sector met een gewicht van 15,3 procent.

6. JPMorgan US Dividend ETF

JPMorgan US Dividend ETF is een van de jongste fondsen op deze lijst. Het fonds debuteerde eind 2017, maar het past in de categorie van een kosteneffectieve, hoogdividend-ETF. De ETF selecteert volgens JP Morgan de hoogst renderende aandelen. Het 12-maands rendement bedraagt 4,07 procent en de jaarlijkse vergoeding van 0,12 procent is vrij laag.

7. Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF heeft een kostenratio van 0,33 procent en is gericht op de MSCI EAFE High Dividend Yield Index, een benchmark die een hoogdividend derivaat is van de alom gevolgde MSCI EAFE Index.

Hoewel HDEF een goede naam heeft onder de internationale hoogdividend-ETF's, heeft het fonds de afgelopen maanden wel wat last gehad van de achterblijvende prestaties van Europese aandelen.