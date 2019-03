Dividendaristocraten worden ze genoemd: bedrijven die hun dividend gedurende minimaal 25 opeenvolgende jaren hebben verhoogd. The Motley Fool zet er drie op een rij die al bijna drie decennia achter elkaar de markt hebben weten te overtreffen.

Dividendaristocraten zijn zeldzaam. In Nederland komen alleen enkele grote fondsen zoals Shell en Unilever voor deze kwalificatie in aanmerking. Dividendkampioenen zijn het overwegen waard voor langetermijnbeleggers, vanwege de stabiele inkomsten die ze genereren.

Beleggingswebsite The Motley Fool vroeg aan drie kenners welke dividendaristocraten ze zouden kopen om voor altijd in portefeuille te houden. De keuze viel op AbbVie, PepsiCo en McDonald's.

AbbVie

George Budwell, die is gespecialiseerd in de sector gezondheidszorg en biotech, koos voor AbbVie. Dit farmaceutische concern heeft zijn reputatie als dividendaristocraat te danken aan het voormalige moederbedrijf Abbott Laboratories. Na de afsplitsing heeft AbbVie veel gedaan om dit felbegeerde label op eigen kracht te verdienen. Sinds de beursgang in 2013 verhoogde AbbVie zijn dividend met een verbazingwekkende 168 procent.

Ondanks de uitstekende dividendgroei en de toonaangevende omzetgroei in de afgelopen vijf jaar, is het aandeel AbbVie in 2019 uit de gunst geraakt bij de beleggers. De beurskoers daalde sinds de jaarwisseling met meer dan 14 procent. Beleggers zijn er simpelweg niet van overtuigd dat het bedrijf in staat is om de inkomstenstroom van Humira te vervangen zodra dat medicijn vanaf 2023 zijn patentbescherming verliest in de Verenigde Staten.

AbbVie ondervond vorig jaar een aanzienlijke tegenslag door teleurstellende resultaten van het klinische onderzoek van Rova-T, een behandeling tegen kanker. Maar Budwell wijst erop dat AbbVie nog steeds vijf andere veelbelovende geneesmiddelen in de pijplijn heeft, die een compensatie kunnen vormen voor de dalende inkomsten als Humira zijn exclusiviteit kwijtraakt.

Concreet groeit de kanker-franchise van het bedrijf met grote sprongen dankzij het succes van zowel Imbruvica als Venclexta. De verkopen van het nieuwe endometriose-medicijn Orilissa zullen langzaam oplopen, maar dit middel zal volgens Budwell uiteindelijk binnen de komende tien jaar de status van kaskraker krijgen.

Ook zal het hepatitis C-medicijn Mavyret nog zeker acht jaar een stabiele bron van inkomsten blijven. Verder zullen de twee hoogwaardige middelen tegen chronische immunziekten - risankizumab en upadacitinib - naar verwachting later dit jaar belangrijke goedkeuringen van de regelgevende instanties krijgen.

AbbVie zou dus volgens Budwell weinig moeite moeten hebben om het uitstekende dividendprogramma op lange termijn te behouden, dankzij de sterke productportfolio en klinische pijplijn.

PepsiCo

De favoriete dividendaristocraat van Keith Noonan is PepsiCo. De afgelopen jaren zijn veel berichten verschenen over een daling van de frisdrankconsumptie. Deze kunnen aanleiding geven tot bezorgdheid over het vermogen van PepsiCo om te blijven floreren en geld terug te geven aan aandeelhouders, aangezien Pepsi sterk afhankelijk is van suikerhoudende dranken.

Het bedrijf is echter beter gediversifieerd dan veel beleggers denken en het geniet aanzienlijke schaal- en infrastructuurvoordelen die moeten bijdragen aan een solide prestatie. Het Noord-Amerikaanse drankensegment van Pepsi vertegenwoordigde vorig jaar ruwweg 32,5 procent van de omzet van het bedrijf. Met name de Frito-Lay Snack-divisie van het bedrijf heeft bijgedragen aan de solide prestaties, terwijl de binnenlandse verkoop van frisdrank wel onder druk stond. Per saldo heeft Pepsi in 2018 een autonome omzetgroei van 4 procent kunnen behalen.

De vertraging van de binnenlandse frisdrankconsumptie zet de resultaten onder druk, maar de verschuiving in de markt is niet abrupt of dramatisch geweest. Dat geeft PepsiCo de tijd om zijn drankportfolio te blijven aanpassen aan de smaak van de markt. De drankenreus heeft op dat vlak al aanzienlijke vooruitgang geboekt, en gelukkig heeft de tegenwind voor frisdrank geen invloed op alle geografische segmenten.

PepsiCo levert ongeveer 3,2 procent op en heeft zijn dividend in 47 opeenvolgende jaren verhoogd. Op basis van de activiteiten en de vrije kasstroom kunnen beleggers nog vele jaren vertrouwen op het aandeel voor een stabiele dividendgroei, zo verwacht Noonan.

McDonald's

Jeremy Bowman tipt McDonald's. De wereldwijde fastfoodleider heeft consequent sterke rendementen opgeleverd voor beleggers en heeft zijn dividend in de afgelopen 43 jaar onafgebroken verhoogd. Op dit moment biedt het aandeel een dividendrendement van 2,6 procent. Afgelopen maand verhoogde het bedrijf zijn kwartaaluitkering met 15 procent tot 1,16 dollar.

Gezien de redelijke uitbetalingsratio van de onderneming op 61,5 procent zouden beleggers aanhoudende dividendverhogingen mogen verwachten, hoewel de groei niet elk jaar zo hoog zal zijn als 15 procent.

Net als veel andere dividendkampioenen is McDonald's een uitstekende keuze voor beleggers die op zoek zijn naar defensieve aandelen en beleggingen die veerkrachtig zijn tijdens een recessie. Als restaurantketen die goedkoop gemaksvoedsel aanbiedt in plaatsen zoals stadscentra, snelwegen, winkelcentra en luchthavens, is het bedrijf relatief stabiel, ongeacht de stand van de economie of de hoogte van de consumentenbestedingen.

Daarnaast beschermt het franchisemodel McDonald's tegen conjuncturele schommelingen, omdat het concern niet direct verantwoordelijk is voor zaken als arbeidskosten in de meeste restaurants.

Zoals elke industrie evolueert ook de fastfoodsector. De populariteit van bezorging neemt bijvoorbeeld toe. Maar McDonald's staat niet stil. Het concern past zijn restaurants aan en werkt samen met UberEats op het gebied van bezorging.

Hoewel er in de fastfoodindustrie in de loop van de tijd kleine dingen kunnen veranderen, zal er altijd een behoefte van consumenten zijn om snel, goedkoop en gemakkelijk eten te krijgen, waar ze zich ook bevinden. Volgens Bowman heeft geen enkel bedrijf een sterkere positie opgebouwd om aan die vraag te voldoen dan McDonald's.