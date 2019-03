Richard Bernstein. CEO van Richard Bernstein Advisors, denkt dat te veel techinvesteerders gevaarlijk verstrikt raken in wat zou kunnen veranderen in een nieuwe uiteenspatting van een internetbubbel.

Volgens de beroemde institutionele investeerder lopen de emoties van individuele beleggers te hoog op en wijken ze af van de fundamentele waarden.

Technologie niet langer cyclisch

"We bevinden ons op een punt in de technologiecyclus waarop investeerders puur momentuminvesteerders beginnen te worden. Mensen lijkten te geloven dat technologie niet langer cyclisch is. Het is iets nieuws. Het is iets anders. En dat klinkt een beetje zoals in maart 2000", zei de CEO tegen CNBC.

De ondergang van de internetbubbel begon op 11 maart 2000. Op 9 oktober 2002 verloor de technologiebeurs Nasdaq bijna 80 procent van zijn waarde. Bernstein, voormalig hoofdstrateeg bij Merrill Lynch, verklaarde in maart 2000 in een rapport dat technologieaandelen overprijsd waren en dat het slimme geld zich richting energie en grondstoffen moest bewegen.

Bernstein maakt zich echter geen zorgen dat de te hoge waarderingen een nieuwe epische crash in de technologiesector veroorzaken. Hij is wel bang dat beleggers afstevenen op een teleurstelling door een gebrekkige manier van denken te gebruiken, tegen de achtergrond van een winstvertraging op Wall Street.

Slechtste sector bij winstvertraging

"Nu de winst vertraagt, waarvan de meeste mensen het erover eens zijn dat dit in 2019 gaat gebeuren, is technologie over het algemeen een van de slechtst presterende sectoren", verklaarde Bernstein.

Bron: Marketwatch

Bernstein pakt de vertraging proactief aan. Begin januari verlaagde hij zijn blootstelling aan de technologiesector met meer dan de helft. Sommigen twijfelen misschien aan de timing van deze verschuiving, aangezien de Nasdaq dit jaar met meer dan 15 procent is gestegen.

Hij blijft echter achter zijn strategie staan. "Wanneer de winst vertraagt, is de belangrijkste factor in een portfolio kwaliteit en stabiliteit", aldus Bernstein.