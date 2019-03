De kans dat de Turkse economie zich snel herstelt van de crisis die halverwege vorig jaar begon, is klein. Alleen voor de Turkse lira is ABN Amro optimistisch.

De economische situatie in Turkije is alles behalve florissant. De economie heeft zwaar te lijden onder de valutacrisis, die halverwege 2018 losbarstte.

Het zorgde voor hoge inflatie en gekelderde bedrijfskredieten. De industriële productie zakte in elkaar en consumenten verloren elk vertrouwen.

Het ergste bij de valutacrisis lijkt gelukkig achter de rug, maar voor de rest zijn er amper lichtpuntjes, schrijven Nora Neuteboom en Georgette Boelen van ABN Amro.

Langzaam en taai

In het vierde kwartaal daalde de consumptie met 9 procent, de investeringen met 13 procent en het bbp met 3 procent. Neuteboom en Boelen vrezen dat het voorlopig in die trend doorgaat.

Beleggers die hopen op een V-vormige herstel komen in ieder geval bedrogen uit. Het herstel zal langzaam zijn en taai. Een goede indicator vormt de hardnekkig hoge inflatie van rond de 20 procent en het extreem lage vertrouwen onder inkoopmanagers (PMI).

Op basis van dit soort leading indicators verwachten Neuteboom en Boelen opnieuw een krimp in het eerste (-2,5 procent), tweede (-2 procent) en derde (-1,5 procent) kwartaal. Pas in het vierde kwartaal zal de economie in rustiger vaarwater komen.

Herstel lira

Gemiddeld over het hele jaar zou dat neerkomen op de eerste krimp sinds 2009. Van 2010 tot en met 2017 behoorde Turkije nog tot de sterkste economieën ter wereld. In 2017 bedroeg de groei gemiddeld 7,4 procent.

Het enige waar ABN Amro positief over is, is de wisselkoers van de Turkse lira. Later dit jaar kan deze zelfs voorzichtig wat aantrekken tegenover de dollar tot 5,2. Momenteel krijgt u voor een dollar 5,45 lira.