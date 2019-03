Chinese A-aandelen zouden flink kunnen stijgen als de angst onder beleggers om de boot te missen verder toeneemt, aangezien veel beleggers niet volledig hebben deelgenomen aan de rally.

Dat meldt Bloomberg op basis van een rapport van Goldman Sachs.

De Shanghai Shenzhen CSI 300-index van A-aandelen zou "ongeveer een opwaarts potentieel hebben van 50 procent en 15 procent ten opzichte van de huidige niveaus als het retail-optimisme zou terugkeren naar zijn hoogtepunten van respectievelijk 2015 en 2018", schreven Goldman-strategen onder leiding van Kinger Lau.

Goldman noemt het verbeteren van het risicosentiment en het gebrek aan investeerdersparticipatie in de eerdere rally als brandstof voor verdere winst.

Hogere risicobereidheid

De CSI 300 steeg met 28 procent van eind 2018 tot en met 6 maart, voordat de index afgelopen donderdag en vrijdag in totaal 5 procent terugviel. De index en andere belangrijke aandelenindices in China verslaan dit jaar nog steeds de meeste wereldwijde aandelenbenchmarks.

De risicobereidheid van beleggers voor Chinese aandelen is "dramatisch" verbeterd door de stijgende verwachting van een handelsovereenkomst met de VS en de opname van meer Chinese aandelen in de belangrijke indices van indexsamensteller MSCI, aldus Goldman.

Ook hebben veel beleggers volgens Goldman niet volledig deelgenomen aan de rally. Lokale institutionele beleggers hadden relatief veel cash aan het begin van het jaar, aandelengerelateerde beleggingsfondsen bleven achter bij de brede markt en wereldwijde actieve fondsen zijn extreem onderwogen in de MSCI China Index.

Geen rechte lijn naar boven

"Benchmark en prestatiedruk hebben een gevoel van angst om de boot te missen gecreëerd bij binnenlandse beleggers", aldus Goldman. Dat wil niet zeggen dat aandelen een rechte lijn naar boven zullen volgen.

Goldman ziet een risico voor winstgroei op de korte termijn na de snelle rally, vooral als de macro-economische data zwak blijven, de bedrijfswinsten tegenvallen en de MSCI-aankondiging van de opname van meer Chinese aandelen in de indices of een handelsdeal tussen de VS en China leidt tot een "verkoop-op-het-nieuws"-beweging.

Redelijk instapniveau

De meeste beleggers zien volgens Goldman een daling van 5 procent tot 10 procent ten aanzien van de recente hoogtepunten als een redelijk niveau om opnieuw in te stappen. Goldman waarschuwde wel dat particuliere beleggers in 2017 goed waren voor 82 procent van de turnover in Chinese A-aandelen en het is moeilijk om hun beleggingsgedrag te voorspellen.

Toch betekent de combinatie van verwachte positieve gebeurtenissen en beleggers die proberen aan boord te springen dat er veel ruimte moet zijn voor een rally, aldus de bank.