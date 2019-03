Fed-voorzitter Jerome Powell onthoudt zich meestal van commentaar wanneer president Trump kritisch is over het beleid van de centrale bank. Hij vindt het niet gepast om zich over andere beleidsmakers of de president uit te laten.

Maar in een interview – Powell geeft zelden interviews - met CBS News, spreekt hij zich duidelijk uit. “De wet is heel helder: ik heb een ambtstermijn van vier jaar, en ik wil die graag uitdienen. Trump kan mij niet ontslaan.”

Bedreiging

In 2018 verhoogde de Federal Reserve meerdere malen de rente, wat tegen het zere been van president Trump was. Die stelde dat de renteverhogingen ‘de grootste bedreiging voor de groei van de Amerikaanse economie’ zijn.

De beleidsmakers van de Fed stemden unaniem voor de stappen op het rentepad, dat Powells voorganger Janet Yellen al in december 2015 al uitstippelde. In de jaren daarna liet de Amerikaanse economie sterke cijfers zien, met een groei van het bbp van 3 procent per jaar.

Geen politiek

In het interview benadrukte Powell nog eens dat Fed-beleid ‘geduldig’ zal zijn met verdere stappen en daarbij de economische cijfers in de gaten houdt.

“Als centrale bank kijken we naar economische data, en handelen we niet uit politieke overwegingen. Wij dienen het belang van alle Amerikanen, los van politieke stromingen.”

Verder zegt Powell dat de Amerikaanse economie er goed voor staat, hoewel de zwakte in de rest van de wereld wel zijn weerslag kan hebben op de VS. “Maar ik zie geen reden waarom de economie niet zou kunnen doorgaan met groeien.”