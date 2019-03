Na een eeuw van overwegend mooie winsten zullen beleggers de komende 20 jaar genoegen moeten nemen met matige rendementen.

Die boodschap geeft Jeremy Grantham, een veteraan op Wall Street die de neergangen in 2000 en 2008 juist voorspelde.



"In de afgelopen 100 jaar zijn we gewend geraakt aan rendementen van rond 6 procent, maar de Amerikaanse markt zal in de komende 20 jaar een reëel rendement van ongeveer 2 procent of 3 procent opleveren" zei de waarde-investeerder en mede-oprichter van vermogensbeheerder GMO in een interview met CNBC.



In de afgelopen vijf jaar heeft de S&P 500-index een samengestelde jaarlijkse groei van 8,1 procent gerealiseerd, terwijl de Dow-Jonesindex met 9,1 procent aandikte. De Nasdaq Composite Index behaalde over dezelfde periode een samengesteld rendement van 11,4 procent, volgens gegevens van FactSet.

'Markt nog steeds aan de prijs'

Ondanks de neergang van de bredere markt in het laatste deel van 2018 is de aandelenmarkt volgens Grantham nog steeds prijzig. De voor conjunctuurinvloeden gezuiverde koers-winstverhouding (CAPE), een populaire maatstaf voor de beurswaarde, die gedeeltelijk werd gecreëerd door Nobelprijswinnaar econoom Robert Shiller, bedraagt 30,04. Dat is ruim boven het historisch gemiddelde van 16,61.



Grantham, die sinds vorig jaar al een ineenstorting van de aandelenmarkt voorspelt, zei dat zelfs het geduldige beleid van de Federal Reserve ten aanzien van verdere renteverhogingen en de beslissing van de Europese Centrale Bank (ECB) om nieuwe goedkope leningen aan de banken te verstrekken de aandelenkoersen niet significant hoger zullen duwen.

De beroemde belegger verwacht dat aandelen zich tegen die achtergrond hinkend voort zullen slepen en dat de grote centrale banken de stimulus, die voor het eerst geïntroduceerd werd tijdens de financiële crisis van 2007-09, waarschijnlijk niet zullen verwijderen.

Positief over opkomende markten

Gezien de verwachte matige rendementen van Amerikaanse aandelen pleit Grantham voor het kopen van aandelen uit opkomende markten, waaronder China. Daar is volgens hem een rendement van 6 procent of 8 procent haalbaar.

"Beleggers kunnen beter wegblijven van de VS. In opkomende markten denk ik dat beleggers het beter kunnen doen dan 6 procent, of 8 procent als je in waarde belegt."



Aandelen uit opkomende markten zijn dit jaar sterk van start gegaan. De iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) klom meer dan 7 procent sinds januari en maakte daarmee een deel van de steile verliezen in 2018 weer goed. Vorig jaar dook EEM meer dan 17 procent omlaag.

... met name China

"Opkomende markten zijn de toekomst", zei Grantham. Hij merkte daarbij op dat hij bijzonder optimistisch is over China, gezien de demografische trends. De Shanghai Composite is dit jaar met 24,6 procent gestegen en herstelde daarmee van het verlies van vorig jaar.



"Ze hebben de mensen en de snellere groei", zei hij. "Met name China breidt zijn percentage van ingenieurs en wetenschappers snel uit. Dat maakt het voor hen moeilijk om niet de leiding te nemen in het ene na het andere wetenschappelijke gebied."

Lees ook: 9 waardeaandelen voor wanneer het moeilijk wordt