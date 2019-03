Veel beleggers hebben in de stierenmarkt een prima rendement behaald met indexfondsen. Maar nu een economische groeivertraging in de VS op de loer ligt, wordt een goede aandelenselectie belangrijker dan ooit om de markt te kunnen verslaan.

"We willen geen passieve exposure. Aandelenselectie kan veel waarde toevoegen", zei Amanda Agati, co-hoofd beleggingsstrateeg bij PNC Financial, tegen TheStreet.

Beleggers die defensief willen zijn kunnen hun toevlucht nemen tot aandelen met een hoog dividendrendement en beleggingen in fabrikanten van consumentengoederen en bedrijven in de zorgsector. Maar ook in andere sectoren kan het lucratief zijn om de beste aandelen te selecteren, in plaats van blind een index te volgen.

TheStreet zet tien kooptips van beleggingsexperts van Morgan Stanley, PNC Financial, Catalyst Funds, TD Ameritrade en andere marktpartijen op een rij.

1. Microsoft

De bedrijfsactiviteiten van Microsoft groeien nog steeds snel. Bovendien is de cloud-prijsstelling nog niet 'gecommercialiseerd', aldus David Miller, chief investment officer bij Catalyst Funds. Hij bedoelt hiermee dat Microsoft nog steeds hogere prijzen voor clouddiensten kan vragen.



Ook zullen de volumes voorlopig nog fors blijven stijgen, aangezien de acceptatie van de cloud nog steeds toeneemt. Veel bedrijven hebben de cloud inmiddels omarmd, maar ze kunnen nog steeds meer data naar de cloud verplaatsen.



Hoewel Microsoft en Amazon een groot deel van de markt delen, is de verwachte groei zo hoog dat de cloud-inkomsten verder zullen stijgen, wat een goed voorteken is voor Microsoft Azure.

De omzet van de clouddiensten steeg in het tweede kwartaal van 2018 met ongeveer 50 procent op jaarbasis, volgens gegevens van Synergie Research Group. Zelfs als er een vertraging zou optreden, is de groei nog steeds hoog.

Het aandeel Microsoft wordt verhandeld tegen 22,5 keer de toekomstige winst. Dat is niet echt aan de bovenkant van de sector.



Beleggers zouden om dezelfde reden ook Amazon kunnen kopen, maar TheStreet wijst erop dat Amazon actief is op veel andere gebieden buiten de cloud die men ook moet overwegen. Het aandeel Amazon wordt verhandeld tegen 42 keer de toekomstige winst en maar liefst 83 keer de gerealiseerde winst.

2. Adobe

Ook Adobe beweegt zich in de cloud. Dit bedrijf is evenmin onaantrekkelijk geprijsd. Het aandeel wordt verhandeld tegen 26 keer de toekomstige winst, tegen een verwachte winstgroei van ongeveer 30 procent in de nabije toekomst.

Adobe heeft "extreem krachtige winstgroei en omzetgroei", aldus Miller.

3. AT&T

AT&T heeft volgens analisten van Morgan Stanley veel te bieden. Ze verwachten dat de wereldwijde verschuiving naar 5G de telecomaanbieder in de nabije toekomst ten goede zal komen.

Ook biedt de huidige aantrekkelijke waardering ondersteuning, aldus de zakenbank.

Morgan Stanley hanteert een koersdoel van 37 dollar. Dat ligt 24 procent boven de huidige beurskoers. Bovendien is het dividendrendement van AT&T aantrekkelijk: meer dan 6 procent. Dat is een stuk beter dan het rendement van 2,7 procent op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties. Volgens Mike Loewengart, beleggingsstrateeg bij E*Trade zijn dividendaandelen in defensieve sectoren solide keuzes voor 2019.

4. Heico

In dit lijstje met kooptips is Heico waarschijnlijk wat minder bekend bij beleggers. Dit bedrijf levert elektronica en andere onderdelen aan vliegtuigbouwers.

Heico heeft een hoge waardering van bijna 45 keer de gerealiseerde winst, tegen 60 keer in november. Maar volgens Miller ligt er een echte slotgracht rondom het bedrijf.

Bovendien kunnen de leveranciers van vliegtuigbouwers redelijk hoog gewaardeerd worden, omdat de luchtvaartmaatschappijen altijd zullen betalen voor onderdelen die vervangen moeten worden. Het prijszettingsvermogen kan voor Heico op de lange termijn dan ook een goede zaak zijn.

5. Mercury Systems

Mercury Systems vertoont veel overeenkomsten met Heico, maar dit bedrijf is een stuk kleiner: de marktwaarde bedraagt 2,97 miljard dollar, tegen 11 miljard dollar voor Heico.

Bovendien levert Mercury voornamelijk aan defensie-aannemers. Dat is een ander marktsegment dan Heico. Het zijn dus geen concurrerende aandelen.

6. Verisk Analytics

Bij Verisk Analytics draait het niet zozeer om het winstpotentieel en de kracht van de sector, maar om een ander belangrijk element: de aankoop van een fors aandelenpakket door insiders. Topmanagers van het data-analytics-bedrijf hebben in de afgelopen maanden ongeveer 5.000 stukken gekocht. Hun totale belang komt hierdoor uit op 1,17 procent.

Dit wekt de indruk dat insiders die het bedrijf zeer goed kennen erop vertrouwen dat het aandeel het heel goed zal doen.

7. Procter & Gamble

Volgens JJ Kinahan, hoofd marktstrateeg bij TD Ameritrade, zijn Procter & Gamble, Coca-Cola en Pepsi de beste keuzes voor defensieve beleggers.

Terwijl de S&P 500 tussen 7 november en eind januari met 3,87 procent kelderde, steeg de koers van Procter & Gamble met 5,6 procent.

Het aandeel wordt verhandeld tegen 23 keer de gerealiseerde winst. Dat is hoger dan het gemiddelde voor de S&P 500, maar in lijn met zijn belangrijkste concurrent Colgate-Palmolive.

8. Coca Cola

In de voornoemde periode zag Coca-Cola de koers met 2,5 procent opveren.

Een risico voor Coca-Cola vormen de importtarieven op aluminium. Het is niet duidelijk of het 10 procent-tarief zal worden verhoogd, maar als dat gebeurt, zal dat leiden tot hogere kosten voor Coca-Cola. Dat komt slecht uit, want de frisdrankproducent moet al de prijzen op producten verhogen om zijn marges gezond te houden. Hierdoor ontstaat het risico dat de vraag een deuk oploopt.

9. PepsiCo

PepsiCo, een concurrent van Coca-Cola, hield tussen 7 november en eind januari de voeten niet droog, maar het koersverlies bleef beperkt tot 1 procent.

De drie grote bedrijven in de sector consumentengoederen in deze top 10 hebben allemaal een consistent sterke kasstroom en bieden ook mooie dividendrendementen. Het dividendpercentage van Procter & Gamble is 2,91 procent. Het dividend van Coca-Cola is 3,51 procent en van Pepsi 3,89 procent.

10. Fifth Third Bancorp

Fifth Third Bancorp heeft een merkbaar concurrentievoordeel ten opzichte van andere regionale banken. Volgens analisten van Morgan Stanley verwacht het management van Fifth Third Bank dat de concurrentie van niet-bancaire kredietverstrekkers zijn marktaandeel in 2019 niet zal schaden. Andere regionale banken daarentegen kunnen daar wel last van hebben.

Niet-bancaire kredietverstrekkers hebben sinds de financiële crisis ongeveer 50 procent van het marktaandeel van hypotheekleningen in handen.

Morgan Stanley heeft een koersdoel van 32 dollar op het aandeel. Dat ligt ongeveer 17 procent boven het huidige niveau.