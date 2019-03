Na de rally van de afgelopen twee maanden lijken de aandelenmarkten weer wat stoom te verliezen. Hoe komt dat?

Beleggingssite InvestorPlace noemt vijf redenen.

De aandelenmarkten hebben in de afgelopen vijf maanden een wilde rit gemaakt. In de laatste drie maanden van 2018 doken de koersen omlaag en dreigden de markten zelfs in een berenmarktgebied te zakken.

Beleggers maakten zich zorgen over een vertraging van de wereldwijde economische groei. Bovendien was de Federal Reserve in de VS agressief bezig met het verhogen van de rente, terwijl ze ook agressief de balans afwikkelde. Daarnaast stokten de handelsbesprekingen tussen de VS en China.

Omslag

In de eerste twee maanden van 2019 verdween de sombere stemming. De beurskoersen schoten weer omhoog. De economische groei leek zich te stabiliseren en vertoonde zelfs tekenen van verbetering. De Fed staakte de agressieve strategie van renteverhogingen en stopte met het terugdringen van de omvangrijke balans. Ook kwam er schot in de handelsbesprekingen tussen Washington en Peking.



Maar deze maand lijken de markten weer stoom te verliezen. De S&P 500 is tot nu toe met 2 procent gedaald, na een winst van 12 procent in januari en februari. Wat is er veranderd? Vijf redenen waarom de aandelenmarkten nu dalen.

1. De beurskoersen zijn heel snel gestegen

Misschien wel het allerbelangrijkste om te beseffen is dat aandelen begin 2019 wel erg snel in waarde zijn gestegen en dat ze rijp zijn voor een terugval, ongeacht de fundamenten.



Als de S&P 500 de stijging van januari en februari zou voortzetten, zou dat dit jaar een rendement van bijna 100 procent opleveren. Dat zou absurd zijn, want deze brede index is nog nooit in één jaar in waarde verdubbeld. Ook zijn jaren van een rendement van meer dan 12 procent niet de norm. Het gemiddelde jaarlijkse rendement voor de S&P 500 ligt tussen 7 procent en 10 procent.



Het is dus niet zo opmerkelijk dat de aandelenmarkt na een stijging van 12 procent in de eerste twee maanden van 2019 rijp zijn voor een terugval. Daarnaast merkt InvestorPlace op dat er bijna geen volatiliteit was, en dat de volatiliteit meestal toeneemt na een zeer rustige periode op dat vlak.

2. Technische weerstand

De S&P 500 doorbrak eind februari de belangrijke weerstand van 2.800 punten. Het volgende belangrijke technische niveau dat moest worden gebroken, was 2.817 punten, de piek van half oktober. Dat gebeurde begin maart. Sindsdien kent de S&P 500 een neerwaartse trend.



Met andere woorden, na het wegnemen van meerdere technische weerstandsniveaus in de afgelopen twee maanden, liepen aandelen uiteindelijk tegen een muur die ze niet konden doorbreken. Die muur was het hoogtepunt van half oktober. Het is volgens de technische analyse geen toeval dat een marktbrede uitverkoop heeft plaatsgevonden nadat het doorbreken van dat niveau was mislukt.



Het volgende belangrijke technische niveau is 2.750 punten, wat ongeveer overeenkomt met het 200-daags gemiddelde van de S&P 500. Aandelen braken medio februari boven het 200-daags gemiddelde in een beweging die erop duidde dat de stierenmarkt een comeback probeerde te maken.

Als de aandelen opnieuw onder het 200-daags gemiddelde komen, zou dat een verdere verzwakking op de aandelenmarkt kunnen veroorzaken.

3. De waarderingen zijn opgelopen

Een van de factoren die begin 2019 de rally stimuleerde, was een gunstige waardering voor aandelen. Aandelen waren simpelweg te goedkoop geworden na de uitverkoop eind 2018, en waren rijp voor een herstel alleen al op basis van waardering.



Dat is nu niet meer het geval. Toen de S&P 500 op 2.500 punten stond, kwam de koers-winstverhouding op basis van toekomstige winsten voor de index nipt boven de 14 uit. Dat is een meerjarig laag waarderingsniveau.

Op dit moment handelt de S&P 500 echter tegen meer dan 16 keer de toekomstige winsten, wat een normaal waarderingsniveau voor de index is. Verdere koerswinsten zullen dan ook moeten worden verantwoord door een verbetering van de fundamentals en een grotere groei van de bedrijfswinsten.

4. De groei loopt nog steeds terug

De angst voor recessies is afgenomen en het lijkt er steeds meer op dat de wereldwijde economische groei stabiliseert. Maar de groei stabiliseert zich op lagere niveaus dan wat we in de afgelopen paar jaar hebben gezien. Dat is een reden om gas terug te nemen met aandelen die handelen op normale waarderingsniveaus.



China heeft onlangs zijn verwachting voor de economische groei in 2019 teruggebracht en ook de ECB verlaagde de groeiverwachtingen voor het eurogebied naar een meerjarig dieptepunt. De Amerikaanse groeivooruitzichten worden eveneens neerwaarts herzien.

Met een lagere groei als de nieuwe norm, kunnen aandelen een stap terug doen om de waarderingen daarmee in lijn te brengen.

5. Bedrijfswinsten waren niet geweldig

De winstontwikkeling van bedrijven in het vierde kwartaal was goed, maar niet geweldig. Het weerspiegelde de realiteit dat de economieën wereldwijd langzamer groeien dan in de afgelopen twee jaar.



Ongeveer 70 procent van de bedrijven wist in het vierde kwartaal de winstverwachtingen te verslaan, terwijl 60 procent meer omzet boekte dan verwacht. Maar het percentage dat de winstverwachtingen wist te verslaan was het laagste sinds het vierde kwartaal van 2016.

Ook werden er negatieve vooruitzichten afgegeven. De verlaging van de taxaties voor de winst per aandeel van de S&P 500-bedrijven voor het eerste kwartaal was het grootst sinds begin 2016.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat aandelen een stapje terug doen, aangezien sommige beleggers de groeivooruitzichten voor de rest van het jaar herzien.