Doordat zo weinig beleggers zijn ingestapt tijdens de opleving van de Amerikaanse beurzen na de koersval van kerstavond, begint Wall Street zich af te vragen of apathie misschien de beursrally wel om zeep kan helpen.

Volgens strategen van Goldman Sachs is de kloof tussen koersprestaties en de instroom in fondsen dit jaar namelijk het grootst sinds de financiële crisis, schrijft Bloomberg.

"Ondanks de geweldige winsten in bijna alle beleggingscategorieën, is de hoeveelheid cash richting veilige versus risicovolle effecten ongeveer het hoogste sinds 2009", schreven de Goldman-strategen.

Genoeg om twijfel te zaaien

Voor analist Chris Montagu van Citigroup is het gebrek aan overtuiging genoeg om twijfel te zaaien over de duurzaamheid van de opleving die de S&P 500 bijna 19 procent hoger heeft gestuwd sinds kerst. "De duidelijke voorzichtigheid voorspelt niet veel goeds voor de aanhoudende kracht van de recente opmars van de aandelenmarkt", aldus Montagu.

De Amerikaanse aandelen hebben moeite om voorbij de minipieken te komen die werden geregistreerd in oktober en november, en de S&P 500 wist tot nu toe in 2019 niet boven het niveau van 2.800 punten te blijven. Een sputterende wereldeconomie en een vertragende winstgroei zijn factoren die investeerders weghouden.

Vroege tekenen van ommekeer

Toch zijn er vroege tekenen van een ommekeer in het sentiment. Beleggers hebben recent meer geld gestoken in aandelen, waarbij de Amerikaanse aandelenfondsen in de week eindigend op 27 februari de grootste instroom zagen sinds eind september, blijkt uit gegevens van Bank of America.

Ook zijn professionele partijen bezig met het opvoeren van hun aandelenposities, concludeerde Deutsche Bank. De bank verwacht ook dat hogere obligatierendementen zullen leiden tot een rotatie weg van vastrentende waarden en terug naar aandelen. Het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsleningen is de afgelopen twee weken met ongeveer 10 basispunten gestegen tot 2,74 procent.

"De stijgende rente is in het verleden een goede voorlopende indicator geweest voor het vertragen van instromen in obligatiefondsen of zelfs uitstromen, waarbij aandelen doorgaans profiteren", schreef strateeg Binky Chadha van Deutsche Bank.

'Verkoop de rally'

"Maar vooralsnog lijkt de vooruitgang van aandelen wereldwijd duidelijk uitgerekt te zijn, ondanks het feit dat niemand lijkt deel te hebben genomen aan de rally", verklaarden de strategen van Barclays.

In tegenstelling tot de koerswinsten van begin 2018, die werden ondersteund door een sterke kapitaalinstroom, werd volgens Barclays het grootste deel van de recente rally waarschijnlijk ingegeven door het afdekken van shortposities.

"Klanten van Barclays zijn in de 'verkoop de rally'-modus", schreef strateeg Emmanuel Cau van de Britse bank. "Fundamentele beleggers moeten eerst weer goed nieuws zien voordat ze terugkeren in aandelen", aldus Cau.