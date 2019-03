Vermogensbeheerder Paul Doyle van Columbia Threadneedle Investments heeft een déjà vu-gevoel. Net als in 2015-2016 bestaat er weer angst onder beleggers voor een recessie.

Destijds leidde dat tot een aantal scherpe correcties op de aandelen- en high-yieldmarkt tót de Amerikaanse Federal Reserve ingreep en een pauze inlaste bij de renteverhogingen, waarna de koersen weer als vanouds omhoog schoten.

Doyle heeft het gevoel dat we nu opnieuw in zo'n fase zitten. Het doemdenken over de economie is volgens hem overdreven en voorbarig. 2019 kan zelfs een uitstekend jaar worden voor de economie als internationale handelsconflicten tussen de VS, China en Europa worden bedekt met de mantel der liefde en een hard-Brexit uitblijft.

Europa is goedkoop

Volgens Doyle beweegt de hoogconjunctuur zich weliswaar richting het einde, maar heeft deze nog niet bereikt. Met name in Europa liggen daardoor kansen na de koersval van afgelopen jaar.

De laagste waarderingen (en beste kansen) ziet Doyle in de kapitaalgoederensector en chemie. Verder is Groot-Brittannië volgens hem overdreven goedkoop.

Inflatie te laag voor recessievrees

Doyle: "Recente dips in de aandelenmarkt zijn het gevolg van angsten over een naderend einde van de hoogconjunctuur, maar zover zijn we nog niet, want dat zou gepaard gaan met hoge inflatie, hoge groei en een levendige economie."

"Geen van deze factoren is van toepassing op Europa. Dus wij bij Columbia Threadneedle denken dat er nog steeds goed geld te verdienen valt in een Europese markt die aanzienlijk goedkoper is dan de VS en enkele geweldige bedrijven heeft."