Onlangs maakte online retailgigant Amazon bekend dat het verder wil uitbreiden in de traditionele supermarktwereld, naast de Whole Foods-keten die het al bezit. De schrik sloeg beleggers in Walmart, Kroger en 'ons' Ahold Delhaize om het hart, want het Amazon-effect lijkt snel om zich heen te grijpen.

Amazon wil nieuwe, stenen winkels gaan openen in de VS, maar zonder het Whole Foods-merk. De koers van concurrent Kroger daalde op dat nieuws met 3 procent en ook andere traditionele supermarktbedrijven lieten minnen zien, maar herstelden zich toch ook weer.

'Deze move van grotere betekenis'

Nico Inberg van de IEX Beleggersdesk houdt de stappen van Amazon nauwlettend in de gaten. "Whole Foods was in eerste instantie niet meteen een concurrent van de doorsnee supermarkten in de VS", legt de analist uit in een update.

"De klanten die bij Whole Foods komen steken toch iets anders in elkaar dan de gemiddelde Amerikaan. Met andere woorden: het zijn veelal millennials die graag gezonde voeding willen, en bereid zijn daar flink voor te betalen. Maar deze move kan weleens van grotere betekenis zijn dan de aankoop van Whole Foods destijds."

Anderen zitten ook niet stil

Volgens enkele analisten die Barron's.com aanhaalt, hoeft het echter niet zo’n vaart te lopen met het Amazon-effect. "De andere supermarktbedrijven en retailers hebben ook niet stilgezeten. Vaak hebben ze zich op het gebied van service verder ontwikkeld, met bijvoorbeeld bezorg- en pick up-opties, waarmee ze inspelen op wat de consument vraagt."

Jefferies-analist Chris Mandeville: "Dat Amazon zich nu op de traditionele markt begeeft is geen verrassing voor ons. Het idee dat de opmars bij Whole Foods zou stoppen, zou naïef zijn geweest. Maar het is nog niet zo eenvoudig om de forse investeringen die de gevestigde orde gedaan heeft, te evenaren."

Meer nodig

Volgens Brian Nowak van Morgan Stanley heeft online gigant niet echt keus. "Ze moeten wel meer fysieke winkels openen, als ze een groter marktaandeel willen."

"De 500 Whole Foods-zaken, gericht op de wat beter bedeelde consumenten, zijn niet genoeg om echt een vuist te maken in de 800 miljard dollar grote supermarktbranche in de VS. Amazon heeft een groter en meer divers aanbod nodig op fysiek vlak."

Minder disruptief

Anthony Chukumba, analist bij Loop Capital, ziet een nieuwe keten als minder disruptief dan grote overnames. "Als Amazon gaat voor groei door middel van het openen van nieuwe winkels, is dat een veel minder grote bedreiging dan dat ze grote overnames doet. Als Amazon ieder jaar 50 nieuwe winkels opent, vertegenwoordigt dat slechts 0,2 procent van de 800 miljard dollar grote Amerikaanse supermarktindustrie."

De koers van Amazon ligt momenteel rond 1.692 dollar. Evercore ISI-analist Anthony DiClemente verhoogde deze week zijn koersdoel voor het aandeel van 1.800 naar 1.965 dollar. Dat is nog beneden het FactSet-gemiddelde van 2.122 dollar.