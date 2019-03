Dankzij een monsterrally heeft de S&P 500 de beste start van de eerste twee maanden van een jaar gekend sinds 1991, maar de koers-winstverhouding van de S&P 500 suggereert dat de markt de economische realiteit negeert.

Dat zegt Tom Essaye, oprichter van Sevens Report Research, tegen Cnbc.

De S&P 500 wordt momenteel verhandeld tegen meer dan 16 keer de winstverwachting voor 2019 van de S&P 500-bedrijven van 172,50 dollar.

Maar met alle negatieve signalen in de markt - groeivertraging, minder goede winstcijfers en recessieangsten - ziet de waardering er te hoog uit en wordt ervan uitgegaan dat de risico's op een positieve manier zullen worden opgelost, verklaarde Essaye.

Storm of gedeeltelijk zonnig?

"Deze markt is gestegen op basis van een economie die er florissanter voor staat dan de economie waar we daadwerkelijk in zitten. Dat maakt mij, als een door fundamentals gedreven analist, nerveus over de middellange termijn", aldus Essaye.

"De huidige omgeving komt veel meer overeen met het scenario van 'verspreide stormen', maar de marktwaardering weerspiegelt daarentegen een 'gedeeltelijk zonnige' omgeving. Dat is een discrepantie die moet worden gedicht", merkte Essaye op, waarbij hij de marktwaarderingen vergeleek met weersvoorspellingen.

Mismatch

De mismatch tussen de fundamentele realiteit en de marktprijzen heeft veel kenners op Wall Street achter de oren doen krabben. De comeback van aandelen viel namelijk samen met een golf van neerwaartse groei en winstherzieningen.

De voorspelling van de winstgroei in het eerste kwartaal voor de S&P 500-bedrijven is negatief geworden en de bbp-groei in het eerste kwartaal is ook teruggelopen tot onder de 2 procent.

Volgens velen wordt de markt gedreven door het groeiend optimisme over een handelsovereenkomst tussen de VS en China en de meer 'geduldige' aanpak van de Fed ten aanzien van verdere renteverhogingen.

Of markt moet dalen, of winstverwachtingen moeten stijgen

"Of de markten moeten dalen om meer in lijn te komen liggen met de groeiverwachtingen, of de groei- en winstverwachtingen moeten worden opgeschroefd om de huidige marktwaarderingen te rechtvaardigen", zei Torsten Slok, hoofdeconoom bij Deutsche Bank.

Indien de huidige marktverwachtingen niet uitkomen, zou de koers-winstverhouding van de S&P 500 tot 15 of 15,5 keer de verwachte winst kunnen afnemen, waardoor de brede index met 5 tot 10 procent zal dalen, waarschuwde Essaye.