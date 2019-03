Veel beleggers vrezen dat de winst voor dit jaar al is geboekt na de beste start van een beursjaar in drie decennia. Maar volgens Mislav Matejka, hoofd wereldwijde aandelenstrategie bij JPMorgan Chase, zijn er goede redenen om aan te nemen dat aandelen naar nieuwe hoogtes klimmen voordat de rally ten einde komt.

Dat schrijft MarketWatch.

Volgens de strateeg zit er genoeg brandstof in de tank om aandelen naar nieuwe hoogtepunten te stuwen zoals een gematigde Federal Reserve, stabiliserende rentes en een handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en China.

"Deze markt vertoont overeenkomsten met de correctieperiode in het midden van de cyclus in 2015-2016, en niet met het einde van de cyclus", verklaarde Matejka. De strateeg benadrukte dat aandelen na de correctie van bijna 20 procent in 2015 en 2016 in de volgende twee jaar met 43 procent stegen.

Opleving nog niet afgedaan

"Ook zijn we van mening dat de huidige opleving nog lang niet is afgedaan. We denken dat aandelen potentieel nieuwe hoogtepunten kunnen vormen in de huidige cyclus, voordat de volgende recessie begint", aldus Matejka.

De S&P 500 en de Dow-Jonesindex stegen beide in de eerste twee maanden van het jaar met 11 procent. Dat is de grootste stijging van januari/februari voor de S&P sinds 1991 en de sterkste opmars voor de Dow sinds 1987. De opleving volgde op een pijnlijke uitverkoop in december die de belangrijke benchmarks diep in negatief gebied duwde voor 2018.

As january goes...

Grote winsten in januari en februari wijzen vaak op een goed verloop van de rest van het jaar, zei Savita Subramanian, strateeg bij Bank of America Merrill Lynch.

"Een positief januari/februari heeft historisch gezien geleid tot een positief jaar in 87 procent van de tijd sinds 1928 en leverde een gemiddeld totaalrendement op van 16,8 procent. Na een negatief januari-februari volgde in 54 procent van gevallen een positief jaar met en een gemiddeld rendement van 3,7 procent."

Matejka verwacht dat aandelen een boost zullen krijgen door een combinatie van een meer 'dovishe' Fed, stabiliserende rentes en een ophanden zijnde Amerikaans-Chinese handelsovereenkomst.

Te afwachtend?

De Fed heeft zich de afgelopen week teruggetrokken van zijn agressieve houding ten opzichte van het monetaire beleid en herhaalde zijn afwachtende houding ten aanzien van renteverhogingen.

De strateeg waarschuwt er zelfs voor dat een toenemend besef dat de Fed misschien te afwachtend is geworden, bij beleggers kan leiden tot bezorgdheid dat de centrale bank 'achter de curve' loopt en wat ertoe kan leiden dat de tienjaarsrente hoger wordt.

Toch blijven de reële rentes, meestal gedefinieerd als de rentetarieven aangepast voor inflatie, ondersteunend. Geen van de voorgaande economische recessies begon met reële rentes van minder dan 2 procent, aldus Matejka. De reële rente ligt momenteel tussen 2,25 procent en 2,5 procent.

Robuuste arbeidsmarkt

Ondanks de bezorgdheid over groeivertragingen in China en Europa blijven de arbeidsmarkten in sleutelregio's robuust. De VS is volgens hem nooit in een recessie beland als de werkloosheid daalt. Het werkloosheidspercentage in de VS bedroeg in januari 4 procent.

Zorgen overdreven

De vrees over de groeivertraging in China kunnen ook overdreven zijn. "In tegenstelling tot populaire wijsheid, geloven we dat China gezonder is dan in de 2015-2016, toen de druk op de Chinese yuan aanzienlijk was, de Chinese huizenprijzen daalden en bedrijven problemen hadden met overcapaciteit. Al deze factoren zijn momenteel veel meer ondersteunend", aldus Matejka.

Zelfs de afnemende bedrijfswinsten zijn volgens Matejka minder een probleem dan sommige strategen geloven. "De herzieningen van de taxaties van de winst per aandeel blijven negatief, maar het is van cruciaal belang dat aandelen nooit op winst wachten om te herstellen. In 2016 liep de markt bijna een volledig jaar vooruit op de winst. Wij denken dat de winsttrend in de tweede helft van het jaar aanzienlijk zal verbeteren."

Nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd

Ook zijn aandelen volgens de strateeg nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd ondanks de indrukwekkende stijgingen van de markt tot nu toe.