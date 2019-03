De vooruitzichten voor Latijns-Amerikaanse aandelen verbeteren. De aandelen hebben te maken met gezonde economische groei en aantrekkelijke waarderingen, die vooral voor actieve beleggers kansen bieden.

Dat stelt Pablo Riveroll, hoofd Latijns-Amerikaanse aandelen bij Schroders in een note.

De MSCI Latin American index presteerde vorig jaar teleurstellend. Desondanks deed de index het met een daling van 6,5 procent nog altijd beter dan opkomende markten (-14,6 procent) en ontwikkelde markten (-8,7 procent). Dit jaar steeg de MSCI Latin American index al met 13 procent jaar.

En de vooruitzichten voor Latijns-Amerika blijven positief, zeker in vergelijking met andere regio’s wereldwijd waar de groei juist lijkt te vertragen. Volgens Riveroll beloofde een toenemend groeiverschil ten opzichte van ontwikkelde markten in het verleden betere prestaties van Latijns-Amerikaanse aandelen.

Brazilië trekt de kar

Op landenniveau trekt Brazilië de kar qua economische groei. Na een economische groei van 1,3 procent vorig jaar, lijkt de groei dit jaar te versnellen naar 2,5 procent. Ook Argentinië toont volgens Riveroll tekenen van voorzichtig herstel. De krimp van de economie neemt er dit jaar waarschijnlijk af tot 1,6 procent, waar dat vorig jaar nog 2,6 procent was.

De uitdaging voor Argentinië wordt vooral om de inflatie onder controle te krijgen. De inflatie steeg vorig jaar tot ruim 47 procent. Dit kwam vooral dankzij een daling van de peso. Riveroll ziet de inflatie dit jaar dalen tot 30 procent. De Argentijnse economie zou geleidelijk moeten aantrekken vanaf het tweede kwartaal door een herstel van de landbouwproductie. En wanneer de inflatie afneemt, kan dit er ook zorgen voor dat het herstel van de reële lonen wordt gestimuleerd.

Een sterkere groei van de Braziliaanse economie zou tevens gunstig moeten uitpakken voor Argentinië. De omvang en duurzaamheid van het economisch herstel van Argentinië hangt volgens Riveroll waarschijnlijk af van de politieke vooruitzichten in de aanloop naar de algemene verkiezingen in oktober.

Politiek en de dollar

Risico's voor Latijns-Amerika zijn er ook: vooral de politiek, de dollar en de handel. Zo worden in Argentinië eind oktober presidentsverkiezingen gehouden. De uitkomst hiervan bepaalt de koers voor het politieke en economische beleid de komende vier jaar. Hoewel de kans groot is dat zittend president Macri herkozen wordt, zal de onzekerheid volgens Riveroll eerst nog aanhouden.

Verder bepalen volgens de manager vooral een sterkere dollar en het rentebeleid van de Fed voor een groot deel de risicobereidheid onder beleggers in Latijns-Amerika. Riveroll verwacht dat de dollar in 2019 zal dalen en dat de Fed een pauze zal inlassen in het verhogen van de rente. Hij wijst erop dat de koers van de dollar sterk gecorreleerd is met aandelen uit opkomende markten.

Daarbij is het wel van belang dat de groei in de VS naar verwachting zal blijven vertragen tot 2020 en als de groei sneller vertraagt dan verwacht en de redactie van de Fed achterblijft, dan kan de wereldwijde bezorgdheid zwaarder drukken op de prestaties van opkomende markten. Verder zorgen de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten voor druk op de grondstoffenprijzen en dat raakt exporteurs zoals Chili, Peru en Brazilië.

Aantrekkelijke beleggingskansen

Voor beleggers met een lange horizon is beleggen in Latijns-Amerika ondanks de risico's aantrekkelijk. Riveroll wijst daarbij op de groeiende middenklasse, de relatief lage arbeidskosten en een rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen. Volgens hem is een actieve benadering daarbij wel noodzakelijk.

Beleggers kunnen vooral profiteren van het feit dat landen zich op verschillende momenten in hun economische cycli bevinden en dat de correlatie tussen aandelenrendementen in de diverse landen momenteel historisch laag is.