Ruime keuze, lage kosten, grote liquiditeit en prima resultaten waren voor hen doorslaggevend om voor passief te kiezen.

De onrust op de aandelenmarkt in 2018 heeft de groei van de Europese ETF-markt niet gestopt. Dat blijkt uit een onderzoek van Greenwich Associates onder 127 institutionele beleggers waar ETF Express over bericht.

Beleggers verhoogden hun ETF-beleggingen in 2018 met 50 procent. In absolute getallen kwam dat neer op 315,8 miljard dollar, een bedrag dat alleen in 2017 overtroffen werd. Het marktaandeel van ETF’s steeg daarvoor verder tot 15 procent tegenover 7,6 procent in 2016. Dat is een verdubbeling in twee jaar tijd.

Marktvolatiliteit

Opvallend is dat veel institutionele beleggers aangeven dat de grote marktvolatiliteit in 2018 en de groeiende zorgen over de wereldeconomie juist hebben bijgedragen aan de verschuiving richting ETF’s.

Zo laat een Nederlandse verzekeringsmaatschappij weten dat niet alleen het kostenvoordeel van ETF's aanspreekt, maar ook het gemak om vrij snel en eenvoudig de exposure naar een markt te kunnen verhogen of verlagen.

Een Noorse vermogensbeheerder voegt toe: “ETF’s zijn makkelijker verhandelbaar dan opties. Er zijn bovendien zo veel niche-producten te koop, waardoor de ETF-markt een grotere variatie biedt dan actieve beleggingsfondsen.”

Kind van de rekening

Kind van de rekening zijn de actieve fondsen die niet alleen tegenvallend hebben gepresteerd maar ook qua diversiteit naar de kroon gestoken worden door de ETF's.

Een goed voorbeeld zijn volgens de studie de zogenoemde smart bèta- en factor-based ETF’s. Een op de drie institutionele beleggers geeft aan deze vorm van ETF's met meer dan 10 procent te willen uitbreiden de komende twaalf maanden.

Bij smart bèta-ETF's wordt geprobeerd de markt te verslaan door bijvoorbeeld te beleggen in aandelen die het de laatste tijd erg goed doen (trendbeleggen) of aandelen met een bepaalde onderwaardering (waardebeleggen).