Als de geschiedenis een leidraad is, is de aandelenmarkt binnenkort klaar voor een grote crash. Niets gaat immers voor altijd omhoog. Maar de markt laat zich niet zo makkelijk voorspellen.

The Motley Fool vroeg drie kenners welke aandelen beleggers zouden moeten kopen als onderdeel van een bredere strategie voor kapitaalbehoud.

De drie bedrijven die volgens de kenners vrijwel elke marktomgeving kunnen doorstaan zijn: Johnson & Johnson, McDonald's en General Motors.

Gebouwd om te blijven bestaan

Als er een beursgenoteerd bedrijf is dat weet hoe het een storm moet doorstaan, dan is het gezondheidszorggigant Johnson & Johnson wel. Opgericht in 1887, heeft J&J een lange reeks merken van wereldklasse voortgebracht, waaronder Band-Aid, Benadryl, Listerine en Tylenol.

J&J heeft ook een van de meest productieve farmaceutische pijpleidingen ter wereld, evenals een eersteklas segment voor medische apparaten. Het bedrijf is een essentieel onderdeel is van het wereldwijde gezondheidszorglandschap, waardoor het een van de veiligste aandelen is die beleggers kunnen bezitten.

J&J heeft de afgelopen paar maanden een reeks uitdagingen doorgemaakt, zoals het schandaal rond zijn babypoeder en het verlies van exclusiviteit voor Remicade, het meest verkochte medicijn tegen artritis. Het bedrijf is er echter in geslaagd om deze tegenwind te doorstaan: de koers is dit jaar met 5,28 procent gestegen.

Dat komt onder meer doordat het bedrijf een van de beste dividendprogramma's onder de grote aandelen heeft en J&J het dividend in 56 opeenvolgende jaren heeft verhoogd. Dus, voor beleggers die op zoek zijn naar een aandeel om te kopen voor de volgende crash, zou J&J zeker op de radar moeten staan.

Een solide bedrijf en een geweldig dividend

McDonald's heeft in de geschiedenis laten zien veerkrachtig te zijn tijdens perioden van economische neergang, en de fastfoodketen is goed gepositioneerd om de markt te blijven verslaan.

Dankzij de goedkope menu's kan het bedrijf zelfs - of misschien wel juist - gedijen tijdens een economische malaise. Bedenk dat McDonald's tijdens de crash van 2008 een van de best presterende largecapbedrijven was en dat de aandelen in dat jaar ongeveer 5,6 procent stegen terwijl de S&P 500 met 38,5 procent zakte. Dat is voldoende bewijs dat het bedrijf de druk van de krappere portemonnee van klanten niet voelde.

Ook toen de S&P 500-index in het laatste kwartaal van 2018 met ongeveer 14 procent daalde, steeg het aandeel McDonald's met ongeveer 6,5 procent. Het dividendcomponent van McDonald's versterkt verder zijn defensieve eigenschappen. De aandelen leveren ongeveer 2,6 procent dividendrendement tegen de huidige koersen.

Dat is relatief laag in vergelijking met het niveau van het afgelopen decennium, maar dat is te wijten aan de sterke prestaties van de aandelen in de afgelopen jaren. Het bedrijf heeft zijn uitbetaling 42 jaren op rij verhoogd en zal deze trend waarschijnlijk voortzetten.

Meer recessiebestendig dan u denkt

Het is bijna altijd beter om een aandeel te kopen na een marktcrash dan ervoor, maar als beleggers een aandeel willen kopen vanwege de veerkracht tijdens een crash, dan zou General Motors hoog op de lijst moeten staan. Hoewel cyclische aandelen zoals automakers niet vaak als recessiebestendig worden beschouwd, bevindt de Chevy-maker zich in een betere positie dan de meeste concurrenten.

Tegenwoordig ziet het aandeel er al goedkoop uit met een koers-winstverhouding van 6,1 en een gezond dividendrendement van 3,9 procent. Het dividend wordt daarbij goed gefinancierd door de huidige kasstroom, aangezien de uitbetalingsratio slechts 35 procent is op basis van de vrije kasstroom.

GM lijkt ook goed voorbereid op een recessie. In feite was de autocyclus al voorbij zijn hoogtepunt toen het bedrijf de verkoop van voertuigen in Noord-Amerika zag dalen met 2,4 procent vorig jaar, terwijl de totale autoverkoop daalde met 12,7 procent. Bijna de helft van die daling was te wijten aan de verkoop van zijn Europese activiteiten.

Ter voorbereiding op een potentiële recessie concentreert GM zich op vrachtwagens en cross-overmodellen, waar een hogere marge op zit. Daarnaast kondigde de onderneming afgelopen november aan 15 procent van het personeel, of ongeveer 14.000 werknemers, te ontslaan. Die kostenbesparingen moeten helpen om de winst te ondersteunen, zelfs als door een recessie de autoverkoop sterker afneemt.

Die stappen, evenals de algehele solide bedrijfsvoering van GM, plaatsen het bedrijf in een positie om marktaandeel te veroveren van haperende rivalen zoals Ford, die eerder zullen lijden als er een recessie komt.