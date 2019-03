De Zwitserse bank Credit Suisse voorziet verdere stijgingen voor de Chinese markten, zelfs nadat de aandelen in China in februari de grootste maandwinst boekten in bijna vier jaar.

Dat zei Suresh Tantia, senior beleggingsstrateeg bij Credit Suisse's Asia-Pacific CIO Office, tegen Cnbc. Ik denk dat de Chinese markt van hieruit zal stijgen, alle tekenen zijn er. Als je een wereldwijde aandelenfondsmanager bent, denk ik dat je in China moet zijn", aldus Tantia.

Handelsbesprekingen

De beleggingsstrateeg somde een aantal redenen op voor zijn positieve kijk op China. Een van de factoren is het optimisme over de stand van de lopende handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China. "Er zijn tekenen dat we hoogstwaarschijnlijk een deal zullen zien in de komende maanden."

Bovendien lijkt de Chinese economie te stabiliseren, ondanks de zwakke cijfers over de bedrijvigheid in de industrie in februari van het land. De Caixin/Markit Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) kwam in februari uit op 49,9. Dat was hoger dan het cijfer van 48,3 in januari en beter dan de 48,5 die economen gepolst door Reuters hadden voorspeld. Toch wijst een waarde van onder de 50 op een inkrimping van de activiteit in de industriesector.

Vliegende varkens

Ondanks de inkrimping van de Chinese verwerkende industrie, was de binnenlandse vraag volgens Tantia "erg sterk" en was het de export die heeft geleid tot de zwakte van de inkoopmanagersindex. Daarnaast toonden de gegevens aan dat de recente fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid "feitelijk werken".

"We houden op dit moment van China. Ze zeggen dat varkens niet vliegen, maar ik denk dat ze dat wel doen wanneer het hun tijd is, en dit is het jaar van het varken", zei hij in een verwijzing naar het dier dat het huidige Chinese maanjaar vertegenwoordigt. De beurs in Shanghai steeg in februari met 13,8 procent. Dat is de grootste maandwinst sinds april 2015.