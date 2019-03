Na een rally van vier maanden is de goudprijs vorige week gedaald. Heeft goud nu zijn aantrekkingskracht als veilige haven verloren? Nee, denkt Mark O'Byrne, onderzoeksdirecteur bij GoldCor. Hij verwacht dat de goudprijs binnen 24 maanden kan stijgen naar 2.000 dollar.

Ruim een week geleden bereikte de goudprijs het hoogste niveau in tien maanden. Dit was het gevolg van de onzekerheid over de Brexit, het handelsgeschil tussen de VS en China en een afvlakkende wereldwijde economische groei. Het was de langste opwaartse trend sinds 2016.

Worsteling met top vijfjaarsrange

"De prijzen zijn gestegen tot het hoogste niveau van de bandbreedte die ze de afgelopen vijf jaar hebben aangehouden", signaleert Rob Haworth, senior beleggingsstrateeg bij US Bank Wealth Management, op de website MarketWatch. Zonder een verdere versoepeling van de financiële omstandigheden, een verder oplopende inflatie of een aanhoudende volatiliteit op de aandelenmarkt, zullen de goudprijzen waarschijnlijk worstelen met de top van deze vijfjaarsrange, zo verwacht hij.

Aanbodproblemen

Afgelopen week zette de goudprijs plotseling een daling in. Maar of dat doorzet, valt nog te bezien. Er zijn nog steeds aanbodproblemen voor goud. De recente golf van miljardenfusies in de goudmijnsector weerspiegelt de tendens dat mijnbouwbedrijven het steeds moeilijker hebben om goudreserves te vinden en te delven, meent Will Rhind, CEO bij ETF-uitgever GraniteShares. "De consolidatie vestigt de aandacht op de bestaande problemen en tekorten in goudleveranties, die gunstig zijn voor de goudprijs", zo stelt hij.

Aankopen door centrale banken

Aan de vraagzijde hebben centrale banken de afgelopen jaren flinke hoeveelheiden goud gekocht. Vorig jaar liep dat op tot netto 651,5 ton, het hoogste niveau in meer dan vijftig jaar. Volgens de World Gold Council (WGC) komt dit omdat de geopolitieke onzekerheid en economische zorgen nationale banken ertoe aanzetten hun reserves te diversifiëren.

Dit is geen recente ontwikkeling, want volgens de WGC zijn centrale banken al sinds 2010 netto inkopers van goud. Aan die trend lijkt voorlopig geen einde te komen. Uit een recent onderzoek van de WGC blijkt namelijk dat bijna een op de vijf centrale banken de intentie heeft om in de komende twaalf maanden meer goudaankopen te doen.

Nervositeit over uitdijende staatsschuld VS

Volgens Mark O'Byrne, onderzoeksdirecteur bij GoldCore, duiden de goudaankopen door officiële instanties er niet noodzakelijk op dat centrale banken bullish zijn op goud. "Het betekent waarschijnlijk dat zij zich zorgen maken over de vooruitzichten van de dollar en in dit opzicht hun blootstellingen verminderen en afdekken."



"De tekorten van biljoenen dollars in de VS onder president Donald Trump en toenemende fiscale onvoorzichtigheid zullen centrale banken met grote dollarreserves steeds nerveuzer maken over de vooruitzichten van de dollar", zo legt hij uit. "Een staatsschuld van 22 biljoen dollar en het gebrek aan wilskracht om massale overheidsuitgaven in toom te houden, maakt de crediteuren van Amerika nerveus. Het beeld dat Amerikaanse staatsobligaties risicovrij zijn, zal in twijfel worden getrokken."

Veilige haven

Dat kan volgens O'Byrne leiden tot een grotere vraag naar goud als veilige haven. Gezien de omvang van de risico's acht hij het waarschijnlijk dat de goudprijs naar een recordhoogte van 2.000 dollar per ounce zal klimmen binnen de komende 24 maanden.

In een eerder artikel, vorige week, somde MarketWatch diverse factoren op die de goudprijs een impuls kunnen geven:

een zwakke dollar

lagere rendementen op staatsobligaties

de grote goudaankopen door centrale banken

zorgen over een afzwakkende economie, oplopende inflatie en geopolitieke spanningen

tekorten in het aanbod van goud

een opleving van de Chinese economie, mocht er een handelsakkoord worden gesloten met de VS.

Mocht u het met deze visie eens zijn, dan zijn er verschillende manieren om te profiteren van een oplopende goudprijs:

1. Fysiek goud

De meest tastbare belegging is natuurlijk een goudstaaf. Houd er wel rekening mee dat u het goud veilig moet bewaren, in een kluis. Dat brengt extra kosten met zich mee.

2. Goudrekening

Wie die ballast niet wil, kan er ook voor kiezen om een goudrekening te openen. De waarde hiervan beweegt mee met de goudprijs.



In tegenstelling tot bijvoorbeeld een indexfonds bewaart de bank in een kluis het equivalent van uw tegoed in ounces goud. Hierdoor is uw belegging beschermd bij een eventueel faillissement van de bank. U bent wel opslagkosten verschuldigd.

3. ETF's op de goudprijs

Is het u alleen te doen om de goudprijs, dan kunt u ook beleggen in een ETF (indexfonds) die is gekoppeld aan de waarde van de spotprijs voor goud.

Een voordeel hiervan is de grote prijstransparantie. Uw rendement is het verschil tussen de goudprijs en de beheerkosten. Een nadeel van zo'n ETF is dat u geen rente of dividend incasseert.

4. Aandelen van mijnbouwbedrijven

Dividendinkomsten kunt u wel tegemoet zien als u belegt in aandelen van mijnbouwbedrijven. Hierbij kunt u niet alleen profiteren van een opleving van de goudprijs, maar ook van de consolidatiegolf in deze sector.

Bedenk wel dat de waardering van mijnbouwbedrijven niet volledig is gekoppeld aan de goudprijs, maar ook afhangt van de fundamentals (zoals de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de ontwikkeling van de omzet en de winst) en het sentiment op de beurzen. Bovendien zitten veel mijnbouwbedrijven in instabiele landen, wat extra risico's met zich meebrengt.

U kunt kiezen voor losse fondsen, maar ook voor beleggingsfondsen die zich focussen op aandelen van mijnbouwbedrijven. Deze bieden meer spreiding.

Naast actief beheerde fondsen bestaan er ook ETF's die een index van mijnbouwaandelen volgen. Deze zijn voordeliger dan actief beheerde beleggingsfondsen.