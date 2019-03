De beurzen zijn afgelopen maand flink doorgestegen. Een plus van maar liefst 4 procent. Dat hadden de experts niet verwacht. Ze hebben hun kortstondige optimisme ingeruild voor een lichte mate van somberheid.

Dat blijkt uit de enquête van Corné van Zeijl onder 68 beursexperts.

Omstandigheden niet veranderd

De AEX is weliswaar gestegen, maar de fundamentele omstandigheden zijn niet zoveel veranderd, immers de economische- en de winstverwachtingen blijven dalen. Bovendien zijn de Italiaanse zorgen zeker nog niet weg, aldus sommige experts.

De geluiden en tweets van Trump over de Duitse auto-industrie zijn ook zorgwekkend. In het slechtste geval zou dat wel eens erg negatief voor Europa kunnen uitpakken. Natuurlijk heeft de VS daar overigens zelfs dan ook veel last van.

Lentedipje?

En bij de volgende enquête weten we weer een stuk meer over Brexit. De experts zijn niet gerust op een goede afloop. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het sentiment sterk is verslechterd.

Slecht 19 procent verwacht dat de AEX eind van maart meer dan 2 procent hoger zal staan. En maar liefst 52 procent gaat van een daling uit. Per saldo dus -32 procent, daarmee komt deze score in de 'somberte top 10'. Misschien is er sprake van een lentedipje?

Optimistisch 19,1 procent

Neutraal 29,4 procent

Pessimistisch 51,5 procent

Per saldo: -32,4 procent

Ook op lange termijn veel somberheid

De langetermijnvooruitzichten waren sowieso al een heel stuk terughoudender. Maar dat is nu ook flink verder weg gezakt. 16 procent verwacht een stijging van meer dan 6 procent in het komende halfjaar. 34 procent gaat van een daling uit.