Op 25 februari gingen de Chinese aandelen officieel het stierenmarktgebied binnen met recordwinsten voor de belangrijke indices. Hoewel Chinese investeerders een dag later winst namen en kenners hun twijfels uitten over de huidige rally, denken optimisten dat deze kleine correctie het ideale instapmoment voor investeerders is.

De belangrijkste katalysator voor de rally was het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de deadline van 1 maart voor de extra importtarieven voor 200 miljard dollar aan Chinese goederen op te schorten.

Verder is de Chinese overheid bezig met het implementeren van stimuleringsmaatregelen en het uitvoeren van grootschalige hervormingen om haar economie te verjongen. Deze factoren maken het de ideale tijd om in Chinese aandelen te beleggen en te profiteren van de aanhoudende rally.

Sobere houding

Tot voor kort hielden de Chinese autoriteiten vast aan een sobere houding ten aanzien van stimuleringsmaatregelen. Dit leidde tot investeringen in vaste activa die daalden van meer dan 20 procent tot minder dan 6 procent. De totale financiering voor de reële economie is in januari echter met 4,64 biljoen yuan (685 miljard dollar) gestegen.

Analisten van CreditSights denken dat januari 2019 getuige was van de "snelste groei in één maand sinds de start van de records in 1992", meldt beleggingssite Zacks. De sterke toename van de financiering werd aangevoerd door Chinese staatsbanken, die de kredietverlening vorige maand met 3,57 biljoen yuan verhoogden.

Intensievere hervormingen

Dit duidt op een aanzienlijke verschuiving in standpunten, mogelijk een poging om de recente economische zwakte aan te pakken. Ondertussen heeft het vooruitzicht op brede hervormingen van de financiële sector de aandelenkoersen gestimuleerd. De winsten werden aangedreven door opmerkingen van de Chinese president Xi Jinping tijdens een vergadering van het politburo, waarin hij zei dat China de financiële hervormingen zal intensiveren en zal werken aan de openstelling van de financiële sector.

Volgens Zacks is het verstandig om op dit moment in Chinese aandelen te beleggen. Het selecteren van de winnaars kan echter moeilijk zijn. Op basis van de Zacks Rank en VGM-score heeft de beleggingssite vijf aandelen geselecteerd. Bij de VGM-score staat V voor Waarde (Value), G voor Groei en M voor Momentum.

1. China Eastern Airlines Corporation

China Eastern Airlines is zowel in China als internationaal actief. Het bedrijf heeft een Zacks Rank van 1 (Strong Buy) en heeft een VGM-score van B. De verwachte winstgroei van het bedrijf voor het lopende jaar is 76,6 procent. De Zacks-consensustaxatie voor de winst dit jaar is de afgelopen 30 dagen met 37,3 procent verbeterd.

2. China Southern Airlines Company

China Southern Airlines is een van de toonaangevende luchtvaartmaatschappijen in China. Het bedrijf heeft een Zacks Rank van 1 en heeft een VGM-score van A. De verwachte winstgroei van het bedrijf voor het lopende jaar bedraagt meer dan 100 procent. De Zacks-consensusraming voor de winst in het lopende jaar is met 29,8 procent gestegen in de afgelopen 30 dagen.

3. JinkoSolar Holding

JinkoSolar Holding is een fabrikant van zonne-energieproducten in China en heeft ook internationale activiteiten. Het bedrijf heeft een VGM-score van B en een Zacks Rank van 1. De verwachte winstgroei van het bedrijf voor het lopende jaar is 60,9 procent. De Zacks-consensusraming voor de winst in het lopende jaar is 93,5 procent gestegen in de afgelopen 30 dagen.

4. China Unicom (Hong Kong) Limited

China Unicom is wereldwijd actief op het gebied van cellulaire, semafoondiensten, interlokale gegevens en internetdiensten. Het bedrijf heeft een Zacks Rank van 2 (Buy) en een VGM-score van A. De verwachte winstgroei van het bedrijf voor het lopende jaar is 60,5 procent.

5. RYB Education

RYB Education levert educatieve diensten, voornamelijk in China. Het bedrijf heeft een Zacks Rank van 2 en heeft een VGM-score van A. De verwachte winstgroei van het bedrijf voor het lopende jaar is meer dan 100 procent.