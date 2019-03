Dividendaandelen zijn niet te duur, wel populair. Portfoliospecialist Jie Song van het Global High Dividend Fund van UBS AM legt uit hoe zij dividendaandelen selecteren.

Portfoliospecialist Jie Song legt aan IEXProfs.nl uit hoe zij dividendaandelen selecteren en waarom 2019 wel eens een goed jaar zou kunnen worden voor de het fonds.

Wat doen jullie anders dan andere fondsbeheerders van dividendfondsen?

“We streven naar hogere dividendrendementen dan onze benchmark. Het gemiddelde dividendrendement van het fonds ligt op 3,5 procent, die van onze benchmark, de MSCI All Country World, op 2 procent.

Daarnaast kijken we naar kwaliteit van de onderliggende bedrijven. We kunnen wel zoeken naar die bedrijven die het hoogste dividendrendement hebben, maar dat wil niks zeggen over of zij in de toekomst in staat zullen zijn zulke rendementen te blijven uitkeren.

Denk aan het bedrijf Transocean, een offshore boorbedrijf. Dat bedrijf gaf in 2010 een prima dividendrendement. Beleggers die even verder keken, hadden gezien dat zij zo’n goed rendement boden omdat de koers enorm in elkaar geklapt was. Zij hadden namelijk te maken met de nasleep van de BP-olieramp in de Golf van Mexico. Een typische dividend trap dus.

Een hoog dividendrendement is dus niet zaligmakend, het is veel belangrijker dat de fundamentals van bedrijven goed zijn, dat ze nu een aardig dividendrendement bieden en dat ze dat in de toekomst wellicht kunnen laten oplopen.”

Waar letten jullie nog meer op?

“Wij kiezen bewust voor een portefeuillesamenstelling die anders is dan de gangbare market-cap-gewogen portefeuilles en zorgen ervoor dat grote aandelen niet teveel gewicht krijgen in onze portefeuille.

We hebben 100 aandelen in portefeuille die allemaal een gelijke weging krijgen zodat elk aandeel hetzelfde bijdraagt aan de opbrengsten."

Hoe zit het met dat risico?

“We hebben onze portefeuille zo geconstrueerd dat het fonds een bèta van circa 0,8 heeft. Wij willen aandelenbeleggen, maar met minder volatiliteit dan een reguliere aandelenportefeuille.”

Hoe selecteren jullie (dividend)aandelen?

“Ons universum bestaat uit 2800 aandelen die wij dagelijks volgen. Omdat we de MSCI All Country World index hebben als benchmark, zitten daar ook emerging markets bij. Veel van onze concurrenten laten die landen buiten beschouwing bij aandelenselectie.

Dat wil overigens niet zeggen dat we op land selecteren. We beginnen met een kwantitatieve screening van ons universum. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de kwaliteit van de aandelen, de fundamentals waar ik het eerder over had.

We selecteren bedrijven bottum up, zonder verder te kijken naar macro-omstandigheden, sectoren of landen. We hanteren wel een maximum op land- en sectorniveau om voldoende gespreid te blijven. We houden immers steeds maar 100 aandelen in portefeuille.”

Dividendaandelen zijn populair. Zijn ze niet te duur nu?

“Nee, de waardering van dividendaandelen is lager dan die van de brede markt. Bovendien verraad een lager dividendrendement indirect dat een aandeel te duur aan het worden is. Dit zou het aandeel minder aantrekkelijk maken in ons model.”

Wat is de trend voor dividendaandelen komend jaar?

“Het kan een goed jaar worden voor dividendaandelen met een lagere bèta. We zitten immers dichter bij het eind van de bullmarkt dan bij het begin. Dat betekent waarschijnlijk weer meer volatiliteit op de markt. In 2017 was er bijna geen volatiliteit, in 2018 trok dat flink aan.

Ik verwacht dat dat dit jaar doorzet. Daarnaast is er de nodige politieke onzekerheid. Wij denken dat low-bèta fondsen zoals dat van ons het goed zullen doen onder deze marktomstandigheden. Het is wel zo dat, mocht de markt zoals is 2017, heel sterk stijgen, wij het met een bèta van 0,8, niet zo goed zullen doen als de markt. Daar moeten beleggers wel rekening mee houden.”