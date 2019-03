Volgens Ed Yardeni, hoofdstrateeg bij Yardeni Research, zitten we nu in een ideale omgeving voor aandelen, ondanks alle ‘bearishness’.

Dat zegt hij in een interview met Cnbc.

In een rapport van afgelopen week richtte hij zijn pijlen al op beren die beleggers waarschuwen dat afkalvende winsten de rally zullen doen laten ontsporen in 2019.

Bearishness

“Er is sprake van bearishness vanwege de vergelijkingen die gemaakt worden wat betreft de jaar-op-jaar winsten. Die zullen waarschijnlijk terugvallen, en wellicht zelfs een beetje negatief zijn in de eerste helft van het jaar. Maar daarna denk ik dat we een groeiende economie gaan zien met groeiende winsten.”

Volgens Yardeni is het ook lastig om vorig jaar te evenaren, omdat veel grote bedrijven toen met ijzersterke resultaten kwamen. Hij denkt dat de zwakkere trend een tijdelijke hobbel is. “Er is geen winst- of economische recessie in zicht.”

'Fundamentals buitengewoon goed'

“We hebben nooit echt ‘de credits’ gehad voor de fundamentals van afgelopen jaar. De winsten stegen wel met 25 procent, maar de markt nam een duikvlucht aan het einde van 2018, waarbij de S&P 500 zo’n 6 procent moest inleveren. Nu zien we een soort inhaalslag, gebaseerd op de onderliggende fundamentals, die buitengewoon goed waren.”

Volgens Yardeni zijn beleggers ‘beroofd’ tijdens de stevige marktdaling van afgelopen kerstavond. “Op 26 december zei ik al dat beleggers weer een beetje bij zinnen kwamen, dat we waarschijnlijk geen recessie krijgen, en dat de sell-off een overdreven reactie was."

3100 punten

De S&P 500 is alweer 19 procent gestegen sinds de low van 24 december, en is 5 procent verwijderd van de all time high van 2940 punten. Yardeni gelooft dat dat record dit jaar gebroken gaat worden. We gaan nog steeds richting de 3100 punten, ook al duurt het misschien wat langer.”