De wereldwijde investeringen in fintech zijn in 2018 gestegen naar meer dan 112 miljard dollar. Vooral naar regtech ging veel geld.

Dat schrijft KPMG. De forse stijging is met name een gevolg van een drietal deals van meer dan tien miljard dollar. Zo investeerde Blackstone voor zeventien miljard dollar in Refinitiv, haalde Ant Financial veertien miljard dollar op en acquireerde Vantiv het Britse WorldPay voor een bedrag van bijna dertien miljard dollar.

Dit blijkt uit de Pulse of Fintech, een onderzoek dat KPMG iedere zes maanden uitvoert naar de wereldwijde investeringen in fintech. Vooral de investeringen in regtech zitten in de lift. Vorig jaar werd drie keer zoveel geld gestoken in nieuwe technologieën om efficiënter om te kunnen gaan met wet- en regelgeving.

Nieuwe wetten en regels

De investeringen namen toe van 1,2 miljard in 2017 tot 3,7 miljard dollar vorig jaar. “Dit type investeringen worden met name gedreven door de continue groei aan nieuwe wetten en regels waaraan bedrijven moeten voldoen”, zegt Paul Koetsier, deskundige op het gebied van Innovation & Payments bij KPMG.

“De PSD2-richtlijn zet banken onder druk doordat het een eerste stap is naar open banking. Nieuwe toetreders zoals gespecialiseerde fintech partijen of de grote technologie bedrijven krijgen hiermee toegang tot de betaaldata, mits de rekeninghouder hier toestemming voor geeft. Nederland is één van de laatste landen in Europa die PSD2 heeft ingevoerd. Dit komt onder andere door de discussies die er in ons land zijn geweest over privacy. Bedrijven die toegang willen krijgen tot de betaalrekening, kunnen vanaf nu een vergunning aanvragen bij De Nederlandsche Bank."

"De Nederlandse vertraging heeft potentieel gevolgen voor Nederland als vestigingsland. Omdat Europa één markt is voor financiële diensten, zijn nieuwe partijen inmiddels wellicht uitgeweken naar landen die wél op tijd waren met de invoering van PSD2. Hier staat tegenover dat PSD2 wel degelijk al zichtbare investeringen aanjaagt in Nederland. Bestaande banken introduceren bijvoorbeeld nieuwe diensten waarmee zij vooruit lopen op de invoering van PSD2.”