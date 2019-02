PSD2 is de nieuwe Europese wet voor het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven en gaat ons allemaal aan. Wat verandert er en wat gaan we ervan merken? Columnist Justin Doornekamp van IEXGeld.nl zocht het uit.

Dit schrijft Justin Doornekamp in zijn artikel op IEXGeld.nl.

PSD2 is in principe tot stand gekomen om de concurrentie en innovatie in het Europese betalingsverkeer te vergroten. Zo kunnen naast banken ook andere bedrijven en instellingen betalingen uitvoeren en nieuwe betaaldiensten starten. Voor jou kan dit grofweg twee dingen betekenen:

Dat je geconsolideerde informatie krijgt over je online betaalrekeningen. Diensten kunnen jou aanbieden om vanuit één omgeving meerdere bankrekeningen te beheren. Heb je bijvoorbeeld een betaalrekening bij ABN AMRO, maar een spaarrekening bij de Rabobank, dan moest je eerst nog apart inloggen. Door PSD2 wordt het mogelijk om al je rekeningen samen te voegen, waardoor je één overzicht krijgt.

Dat je gebruik kunt maken van nieuwe betalingsmethoden. Denk hierbij aan een alternatief voor iDEAL-, creditcard- of Paypalbetalingen.

Waarom zou je een alternatief willen voor betalingsopties die voor jou goed werken? Daar zijn enkele argumenten voor. Zo kun je met iDEAL bijvoorbeeld niet overal in Europa terecht, omdat deze betaalwijze gewoonweg niet overal wordt aangeboden. Betalen via een nieuwe methode die onder PSD2 valt kan de enige optie zijn.

Er is nog een ander voordeel van PSD2. Retailers mogen voortaan geen toeslag meer rekenen als er wordt betaald met een creditcard. Voorheen kwam het voor dat consumenten een toeslag van twee procent moesten betalen als ze online iets met de creditcard wilden aanschaffen.

Toestemming verlenen… Of niet

PSD2 is bedoeld om innovaties op het gebied van online betalingen te stimuleren, waardoor het in de toekomst bijvoorbeeld gemakkelijker voor jou wordt om direct via de app van een webwinkel te betalen.

Dit betekent wel dat je bedrijven, die dienen als een zogenoemde betaalinitiatiedienstverlener, meer toegang moet geven tot je betaalrekening. Je kunt hen daarvoor toestemming geven, door een betaalopdracht uit te voeren zoals je dat bij je eigen bank ook zou doen. Maar toestemming geven hoeft niet. Niemand verplicht je daartoe. En als je toestemming hebt gegeven, kun je ieder moment deze weer intrekken.

Als je toestemming geeft, dan stelt dit een betaalinitiatiedienstverlener in staat om een bedrag over te schrijven van je rekening. Jouw bank handelt de betalingsopdracht af, in samenwerking met de bank van de begunstigde, bijvoorbeeld de webwinkel waar je iets hebt gekocht.

Is dat wel veilig?

Een betaalinitiatiedienstverlener moet net als je bank dezelfde stappen doorlopen om te controleren dat jij degene bent die de betaalopdracht uitvoert. Dit gaat op basis van een lichamelijk kenmerk (vingerafdruk, irisscan) of op basis van iets wat je bezit (een bankpas, een beveiligingscalculator, mobiele telefoon) of alleen jij weet (inlog- of toegangscode, wachtwoord).

PSD2 eist van de betaalinitiatiedienstverlener dat hij jouw (betalings-)gegevens beschermt en ze niet opslaat. Mocht je twijfelen of een Nederlandse betaalinitiatiedienstverlener betrouwbaar is dan kun je dit aan de hand van het register van DNB controleren.