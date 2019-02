Met behulp van de beleggingstool TipRanks zette InvestorPlace 7 favoriete aandelen van topbeleggers op een rij. In tegenstelling tot analisten van grote banken beleggen deze investeerders met hun eigen geld.

InvestorPlace zette 7 favoriete aandelen van topbeleggers op een rij. Er zijn grote beleggers die erin slagen om keer op keer de markt te verslaan. Door te kijken welke aandelen bij deze groep favoriet zijn, kunt u uw eigen rendementskansen vergroten.

Eigen geld

In tegenstelling tot analisten van grote banken beleggen deze investeerders met hun eigen geld. Dat betekent dat belangenconflicten of bedrijfspolitiek geen rol spelen.

TipRanks is een beleggingstool waarmee een selectie kan worden gemaakt van de meest populaire aandelen van de best presterende beleggers in elke sector. Ook is te zien of deze beleggers hun belangen in de afgelopen weken hebben vergroot en hoe zwaar de weging van elk favoriete aandeel in de portefeuille is.

Op basis van deze informatie heeft beleggingssite InvestorPlace zeven favoriete aandelen van topbeleggers geselecteerd.

1. Amazon

Bij topbeleggers staat Amazon met stip op nummer 1. De webwinkelgigant lijkt op weg te zijn naar wereldheerschappij.

Analisten zijn net zo optimistisch als de topbeleggers. Van de 37 analisten die dit aandeel volgen, hanteren er maar liefst 36 een koopadvies. Het gemiddelde koersdoel van 2.121 dollar biedt een opwaarts potentieel van meer dan 30 procent.

Sterker nog, met een weging van 14,4 procent is een aanzienlijk deel van de portefeuille van topanalisten ingeruimd voor Amazon. Dat is ruim 2 procent meer dan het op een na populairste aandeel.

2. Canopy Growth

Cannabisaandelen zijn in trek bij beleggers. Het neusje van de zalm is Canopy Growth, het grootste cannabisbedrijf ter wereld. Canopy is momenteel het op vijf na meest populaire aandeel in de sector consumptiegoederen onder topbeleggers.



De populariteit neemt bovendien toe. In de afgelopen dertig dagen steeg het aantal best presterende portefeuilles waarin dit aandeel is opgenomen met 2,4 procent.



Canopy Growth heeft een blunder begaan met zijn recente kwartaalcijferrapportage. Het bedrijf zag zich genoodzaakt gewijzigde cijfers te publiceren, waaruit blijkt dat het werkelijke gecorrigeerde EBITDA-verlies veel hoger was dan eerst gerapporteerd.

Toch heeft dit beleggers niet afgeschrikt. Want ondanks de neerwaartse bijstelling van de cijfers is de omzet van Canopy ontploft sinds cannabis vorig najaar werd gelegaliseerd.

Een analist van Piper Jaffray denkt dat er nog meer in het vat zit. Hij voorziet dat de wereldwijde cannabismarkt op langere termijn kan doorgroeien naar 250 tot 500 miljard dollar. De beursvorser hanteert een koersdoel van 60 dollar, wat een opwaarts potentieel biedt van 38 procent.

3. Nvidia

De beurskoers van chipbedrijf Nvidia Corporation zakte in 2018 met 30 procent, maar topbeleggers blijven aan boord. Sinds de jaarwisseling is het aandeel al bijna 19 procent in waarde gestegen.

Na Apple is Nvidia het meest populaire aandeel in de sector consumptiegoederen bij de topbeleggers. Gemiddeld wijzen deze topinvesteerders 4,6 procent van hun portefeuille toe aan het aandeel Nvidia.

4. Apple

Veel analisten en beleggers zijn sceptisch over Apple, maar topbeleggers worden eigenlijk steeds optimistischer. Onder deze groep is Apple is na Amazon zelfs het populairste aandeel; goed voor een gemiddelde weging van bijna 10 procent.

De koers van Apple is sinds de publicatie van de laatste kwartaalcijfers met bijna 10 procent gestegen. Dat geeft aan dat beleggers tevreden zijn met de resultaten.

Ook analisten blijven positief over het bedrijf, ondanks de forse tegenwind waarmee Apple wordt geconfronteerd, zoals de economische vertraging in China, de verschuivende consumentenvoorkeuren en de prijsstelling van producten.

5. AT&T

Voor een geweldig dividendaandeel hoeven beleggers niet ver te zoeken. AT&T is populair onder analisten. Onder topbeleggers is het telecomfonds het populairste dividendaandeel, gevolgd door Altria Group en Cisco.



Dat is begrijpelijk, gelet op het rendement van 6,5 procent, dat voor een groot deel te danken was aan de dividendbetaling van 2,04 dollar per aandeel op jaarbasis. AT&T heeft bovendien een indrukwekkend trackrecord van 34 opeenvolgende jaren van dividendgroei.

6. Alibaba

Topbeleggers voeren momenteel hun belang in Alibaba op. Inmiddels is de gemiddelde weging van de Chinese e-commerce-gigant in hun portefeuille gestegen tot circa 6 procent.

Ook analisten zijn positief over Alibaba, met 18 koopadviezen in de afgelopen drie maanden.

"We beschouwen de verhouding risico/beloning van Alibaba als zeer aantrekkelijk", verklaarde analist Mark Mahaney van RBC Capital na het kwartaalrapport van het bedrijf. Hij heeft zijn koersdoel verhoogd naar 210 dollar en voorziet daarmee een opwaarts potentieel van 19 procent.

7. Boeing

Boeing is het best presterende industriële aandeel van de Dow-Jonesindex vorig jaar. En met een sterke opmars van 32 procent dit jaar, blijft Boeing het beter doen dan zijn concurrenten. De vliegtuigbouwer staat dan ook in de top 10 van topbeleggers.



Boeing is het favoriete aandeel van analist Cai Rumohr van Cowen. Hij hanteert een koersdoel van minstens 475 dollar. Zijn collega Seth Seifman van JP Morgan heeft ook vertrouwen in het fonds en verhoogde zijn koersdoel met 25 dollar tot 450 dollar.