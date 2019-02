De Dow-Jonesindex heeft een bijzonder indrukwekkende rally laten zien vanaf de laagste stand in december 2018, en ligt nu minder dan 3 procent van zijn hoogste punt ooit. Cyclische aandelen in de financiële, energie- en industriële sector die nauw met de economie verbonden zijn, vielen op tijdens de rally.

Daarnaast heeft de gematigde houding van de Federal Reserve de hoop van de stieren in de markt op aanhoudende koerswinsten nieuw leven ingeblazen.

Dat meldt Investopedia.

"Nu en in de nabije toekomst bevindt de VS zich economisch gezien in een behoorlijk sterke positie", zei Ryan Larson, hoofd Amerikaanse aandelenhandel bij RBC Global Asset Management. "Zelfs als de groei vertraagt, lijkt de verwachting te zijn dat we een recessie vermijden."

Financiële aandelen

Banken en financials werden vooruit geholpen door het stabiliseren van de rendementen op langlopende Amerikaanse staatsleningen. Dit omdat ze de neiging hebben om te lenen tegen lagere kortetermijnrentes en leningen te verstrekken tegen hogere langetermijnrentes.

Van de financiële aandelen in de Dow zijn Goldman Sachs en American Express de leiders geweest, met koerswinsten van respectievelijk 30,5 procent en 21,5 procent ten opzichte van de dieptepunten in december.

De prijzen van olie en andere belangrijke industriële grondstoffen zijn in 2019 gestegen, onder impuls van de verwachting van aanhoudende economische groei. De prijs van Amerikaanse ruwe olie steeg tot en met 22 februari met 26 procent. Dat is de sterkste stijging in de eerste 36 handelsdagen van een nieuw jaar. Dow-componenten Exxon Mobil en Chevron zijn respectievelijk 21,3 procent en 19,1 procent gestegen ten opzichte van hun dieptepunten in december.

Industriële aandelen

De verbetering van het ondernemersvertrouwen zette ook de industriële aandelen hoger, die tot nu toe in 2019 de best presterende sector zijn in de S&P 500-index met een stijging van 18 procent. De laatste keer dat industrials de S&P 500 een heel kwartaal aanvoerden, was in 2013.

Vliegtuigfabrikant Boeing heeft een verrassende winst van 46,2 procent geboekt ten opzichte van het dieptepunt en voerde de Dow-aandelen. Sterke resultaten van het vierde kwartaal van 2018, gecombineerd met de hoop op een extra impuls van een handelsdeal tussen de VS en China, hebben aandelen Boeing voortgestuwd. Industrieel conglomeraat United Technologies wist 28,1 procent te stijgen.

Cyclische aandelen

Goldman Sachs merkte onlangs op dat "de Amerikaanse economische groei sinds begin december sterk is vertraagd". Goldman voorspelt dat de voor inflatie gecorrigeerde reële bbp-groei in de Verenigde Staten gemiddeld 2,2 procent zal bedragen in 2019, tegen een mediane schatting van een groei van 2,5 procent onder economen.

Desondanks heeft Goldmans mandje van cyclische aandelen het defensieve aandelenmandje met 410 basispunten verslagen in de periode van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019.

Terwijl de prognoses van de bedrijfswinsten voor 2019 naar beneden worden bijgesteld, was een lichtpunt in de resultaten van het vierde kwartaal dat 61 procent van de ongeveer 90 procent van de S&P 500-bedrijven die tot nu toe de resultaten hebben gerapporteerd, de omzetverwachtingen wist te verslaan. Dit is beter dan het vijfjaarlijkse gemiddelde van 60 procent.

Op basis van consensusschattingen ziet Goldman de gemiddelde omzetgroei van de S&P 500-bedrijven dalen van meer dan 10 procent in 2018 tot ongeveer 5 procent in 2019, exclusief financiële, vastgoed- en nutsbedrijven.

Rally wordt moe

Door de huidige rally is ongeveer 9 biljoen dollar teruggekeerd aan wereldwijde aandelenwaarderingen, maar de rally begint er volgens Bloomberg 'moe' uit te zien.

"De prijzen zijn te snel en te ver gestegen. Markten kunnen klaar zijn voor een consolidatie of een terugval", zei Bob Doll, aandelenstrateeg en senior portefeuillebeheerder bij Nuveen. Als hij gelijk heeft en de economische gegevens en winstcijfers beleggers beginnen te teleurstellen, kan het opwaartse momentum in de aandelenkoersen moeilijk vol te houden zijn.