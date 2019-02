Het uitstel van de geplande verhoging van de importtarieven op Chinese goederen heeft het optimisme onder beleggers aangewakkerd. InvestorPlace tipt tien blue chip-aandelen die volgens de beleggingswebsite hoge ogen gooien.

Enkele maanden geleden dreigde de Amerikaanse president Donald Trump voor 200 miljard dollar aan Chinese goederen de importtarieven te verhogen van 10 procent naar 25 procent. Maar onlangs zei hij dat hij deze maatregel wil uitstellen, in afwachting van het verloop van de handelsbesprekingen tussen de VS en China.

Dit stemde aandelenbeleggers optimistisch. Maar InvestorPlace waarschuwt er wel voor dat het nog geen gelopen race is. Er ligt nog geen akkoord en enkele belangrijke aspecten die een handelsoorlog kunnen ontketenen, zoals diefstal van intellectuele eigendommen, blijven nog boven de markt hangen.

Verder zijn er nog andere geopolitieke zorgen, die onrust op de financiële markten kunnen veroorzaken, zoals de situatie in Noord-Korea.

Dit maakt een belegging in blue chip-aandelen, ofwel aandelen van grote bedrijven, interessant, omdat deze wat defensiever zijn en wat minder volatiel dan speculatieve aandelen.

InvestorPlace adviseert om de volgende tien blue-chipaandelen nauwlettend in de gaten houden.

1. Walmart

Supermarktconcern Walmart heeft volgens InvestorPlace de kracht en middelen om meerdere stormen te doorstaan en toch de aandeelhouders te laten profiteren.

Eind vorig jaar maakte Doug McMillon, CEO van Walmart, zich zorgen over mogelijke prijsstijgingen. Hoewel het concern er tot nu toe in is geslaagd om de prijsverhogingen af te weren, zouden een escalerende handelsoorlog de prijzen in 2019 alsnog kunnen opdrijven. Dat zou de inkomsten onder druk kunnen zetten.

Maar als president Trump zijn recente tweets waarmaakt, zal deze tegenwind voor Walmart verdwijnen en dat biedt opwaarts potentieel voor het aandeel.

2. Amazon

Hoewel Amazon opereert in de cyclische detailhandelsindustrie, heeft het bedrijf toch bewezen dat het een consistente winnaar is onder de blue-chipaandelen. Een sleutelfactor is de ontwrichtende aard van het bedrijf. Amazon is niet langer gewoon een e-commerceplatform maar een echte technologische krachtpatser.

Toen de handelsoorlog vorig jaar escaleerde, waarschuwde InvestorPlace dat dit de Amazon Web Services (AWS)-activiteiten van het bedrijf zou kunnen schaden. Omdat de servers en netwerkapparatuur die AWS gebruikte Chinese onderdelen bevatten, konden de bedrijfskosten omhoog schieten.

Maar inmiddels lijkt de handelsrelatie tussen de VS en China wat te verbeteren. Hierdoor wordt Amazon - dat net als veel andere techreuzen in het vierde kwartaal fors onderuit ging op de beurs - een van de beste aandelen om te profiteren van de verschuiving in het sentiment.

3. American Express

Mocht een handelsakkoord tussen China en de VS de consumentenbestedingen stimuleren, dan is dat natuurlijk goed nieuws voor American Express. Bovendien heeft het creditcardbedrijf zijn aanbod in de loop van de jaren uitgebreid, waardoor het bedrijf aantrekkelijker is geworden en zijn klantenbestand heeft verruimd.

American Express heeft ook een grote welgestelde klantenkring, en dat komt het aandeel ten goede, voor het geval zich een nieuwe neergang aandient.

Verder zijn er maar weinig creditcards die zoveel voordelen bieden als American Express. De Platinum-kaart van het bedrijf biedt bijvoorbeeld gratis toegang tot de luchthavenlounge op verschillende toplocaties.

4. Lockheed Martin

Ondanks de dominante positie van Lockheed Martin in de defensie-industrie stond het aandeel vorig jaar onder druk en zakte de koers met bijna 17 procent.

Toch is Lockheed Martin momenteel een van de beste aandelen van 2019, na een stijging van bijna 19 procent sinds het begin van het jaar.

Door het controversiële plan van Trump om zich terug te trekken uit Syrië, heeft de VS aan geloofwaardigheid verloren en tegenstanders van de VS, zoals Rusland en Iran, in de kaart gespeelt, zo meent InvestorPlace. Uiteindelijk zal de huidige of de volgende regering weer zijn spierballen moeten laten zien en dat is koren op de molen voor Lockheed Martin.

5. Northrop Grumman

Met de aanstaande gesprekken tussen president Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is Northrop Grumman een goed bedrijf om in het achterhoofd te houden. De producten van het defensiebedrijf genereren niet altijd media-aandacht, maar ze zijn dodelijk efficiënt.

Bovendien specialiseert Northrop Grumman zich in de volgende generatie militaire technologie, zoals drone-oorlogsvoering en robotica.

6. Alibaba

Mocht de economische relatie tussen de VS en China serieus ontdooien, dan zou dat het Chinese internetbedrijf Alibaba tot een interessante belegging kunnen maken.

Het aandeel is dit jaar bijna 32 procent in waarde gestegen. En de meeste indicatoren suggereren dat Alibaba nog verder zal stijgen en dat het aandeel een enorm groeipotentieel heeft.

7. Merck

De beloofde veranderingen in de gezondheidszorg van de Trump-regering heeft geleid tot verschillende winnaars en verliezers in deze sector.

Het farmaceutische concern Merck liet lange tijd weinig beweging zien, maar dankzij de opleving van afgelopen zomer is het bedrijf uitgegroeid tot een van de beste aandelen om te kopen. In 2018 steeg de beurskoers met 39 procent en sinds het begin van het jaar is daar nog eens meer dan 7 procent bijgekomen.

Er is veel hoopgevend nieuws over het bedrijf. De vierdekwartaalcijfers van Merck versloegen de verwachtingen van analisten.

Verder laten recente wetenschappelijke onderzoeken zien dat Merck's medicijn Keytruda erg effectief is in de bestrijding van een specifieke vorm van huidkanker. Mocht dit daadwerkelijk tot een doorbraak leiden, dan is Merck een van de blue-chipaandelen die beleggers niet kunnen negeren.

8. AT&T

Over het algemeen is het geen goed idee om een bedrijf met veel schulden te kopen. Daarom zouden beleggers telecomreis AT&T eigenlijk moeten mijden. Dankzij enkele agressieve overnames is de schuld van het concern namelijk uitgegroeid tot maar liefst 166 miljard dollar.

Maar InvestorPlace wijst erop dat de marktwaarde van een bedrijf niet alleen afhankelijk is van de schuld. Als dat wel het geval zou zijn dan zou de VS afbrokkelen onder zijn 22 biljoen dollar aan nationale schuld. Dit betekent natuurlijk niet dat schuld er helemaal niet toe doet, maar het is volgens InvestorPlace wel belangrijk om te kijken naar de kwaliteit van de schuld.

AT&T bereidt zich uit in bewezen, relevante sectoren. En nog belangrijker is dat het bedrijf beschikt over een benijdenswaardig telecomnetwerk. Logischerwijs betekent dit dat de nieuwe generatie van 5G-netwerken - inclusief aanverwante technieken zoals automatisch rijden - allemaal leiden tot AT&T.

En, ook leuk voor beleggers, AT&T keert een mooi dividend uit.

9. Apple

Het ontdooien van de betrekkingen tussen de VS en China biedt op zijn minst tijdelijke koopkansen voor het aandeel Apple. Een van de belangrijkste redenen waarom Apple sterk achterbleef ten opzichte van andere blue-chipaandelen was de tegenvallende iPhone-verkoop in China. Mocht er een handelsakkoord komen, dan zou het sentiment een positieve draai moeten maken.

Maar InvestorPlace waarschuwt beleggers er wel voor om niet te lang in Apple te blijven zitten, tenzij zich een echt fundamentele katalysator voor het aandeel zou aandienen.

10. IBM

De beurskoers van IBM zakte vorig jaar 23 procent, waarbij de meeste pijn zich in het laatste kwartaal voordeed. Dit jaar lijkt het sentiment zich echter volledig te keren, gelet op de koersstijging van bijna 26 procent.

Het management versterkte het enthousiasme met een verrassend positief resultaat in het laatste winstrapport, waarbij de winst- en groeidoelstellingen werden overtroffen. Ook gaf IBM een robuuste verwachting af.

Het bedrijf biedt een schat aan ondergewaardeerde technologieën, waaronder kunstmatige intelligentie. Het AI-programma beperkt zich niet tot de tekentafel, maar genereert inmiddels heuse omzet. Zo verving het Japanse Fukoku Mutual Life Insurance twee jaar geleden een deel van hun arbeidskrachten met IBM's Watson-platform.

Tot slot biedt IBM een royaal dividend.