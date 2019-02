Dinsdagavond werd bekend dat de Nederlandse staat een aanzienlijk belang neemt in Air France-KLM. Is dat een goede beslissing?

Belegger.nl belde even met Corné van Zeijl, analist bij Actiam.

“In mijn ogen is dit besluit goed te verdedigen. Niet als belegging, want het aandeel is de afgelopen jaren één van de slechtste beleggingen die je kunt bedenken. In die zin gaan ze er geen geld mee verdienen. Maar de staat koopt dit aandeel niet als belegging, maar met het oog op het nationale en economische belang.”

Scheve machtsverhouding

“En dan hebben ze mijn zegen, want op deze manier krijg je een gelijkere machtsverdeling. De verhoudingen waren de afgelopen jaren al scheef, maar met de ontwikkelingen van de laatste maanden werd dat er niet beter op. KLM en Schiphol zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, en als KLM een ondergeschikte rol moet spelen, dan is dat nadelig voor de economische belangen van Nederland.”

Het blijft op de beurs toch altijd om vraag en aanbod draaien, zegt Van Zeijl. “Omdat de staat in één keer een enorm aantal aandelen kocht, steeg de vraag en dus de koers. Het is logisch dat de koers dan vandaag weer inzakt, omdat de vraag veel minder groot is.”

'Hoe meer mensen, hoe meer meningen'

Wat nadelig is, is dat er nu nog een gesprekspartner aan tafel komt te zitten bij Air France-KLM, zegt de analist. “En we weten allemaal: hoe meer mensen, hoe meer meningen. Nu het nationale belang meespeelt, wordt het er niet eenvoudiger op.

Cultuurverschillen

In hoeverre hebben de cultuurverschillen tussen de Fransen en de Nederlanders eigenlijk met deze kwestie te maken? Gaan Duitse en Nederlandse bedrijven niet makkelijker samen? Van Zeijl: “Of het nu Duits, Engels of Frans is, cultuurverschillen zijn regelmatig problematisch bij fusies, in wat voor combinatie dan ook.”

Ahold Delhaize lijkt wel een succes te zijn? “Dat Ahold Delhaize een succes is, heeft vooral te maken met het feit dat de bedrijven beide al een groot deel van de omzet in het buitenland behaalden en er stond ook al jaren een Nederlandse CEO aan het roer. Dat zijn puntjes die het wel wat makkelijker maken.”