Het tij keert. Goldman Sachs heeft een einde gemaakt aan de beleggingsstrategie die de bank de afgelopen twee jaar adviseerde. De zakenbank raadt beleggers niet langer aan om aandelen met sterke balansen te kopen.

InvestorPlace zet zes aandelen op een rij die aansluiten bij de nieuwe investeringsstrategie van Goldman. "De afgelopen twee jaar hebben we consequent gepleit voor het kopen van aandelen van bedrijven met een sterke balans. Maar de risicobeloning is inmiddels verschoven, waardoor we de stekker trekken uit deze strategie", zei aandelenstrateeg David Kostin van Goldman Sachs.

In de categorie 'sterke balans'-aandelen vallen belangrijke namen, zoals Facebook, Alphabet en Costco. Tot nu toe heeft deze strategie heel goed uitgepakt voor beleggers. Het mandje met 50 sterke balansaandelen van Goldman Sachs overtrof de zwakke balansaandelen sinds begin 2017 met 25 procentpunten.

Einde renteverhogingen

Uit het commentaar van de Federal Reserve op het laatste rentebesluit blijkt echter dat de cyclus van renteverhogingen mogelijk is beëindigd. Dit zou de druk op de bedrijfsbalansen moeten verminderen.

"Recent onderzoek van ons heeft aangetoond dat sterke balansen een van de slechtst presterende factoren zijn gedurende de 12 maanden na het einde van de Fed-cycli van renteverhogingen, wanneer de rente op Amerikaanse staatsobligaties doorgaans ook daalt", aldus Kostin.

Optimisme over economie

Een andere stimulans voor aandelen van bedrijven met zwakkere balansen betreft de optimistische vooruitzichten van Goldman Sachs voor de economie. Beleggers hebben de neiging om te roteren naar sterke balansaandelen in tijden van een lage of afzwakkende economische groei.

De vraag is nu: naar welke aandelen zouden beleggers moeten kijken, als ze de beleggingsfilosofie van Goldman Sachs willen volgen? InvestorPlace tipt zes aandelen uit het mandje van zwakke balansaandelen van Goldman.

1. Delta Airlines

Ondanks de sluiting van de overheid die Delta Air Lines in januari 25 miljoen dollar aan omzet kostte, krijgt dit aandeel nog steeds de duimen omhoog van Wall Street.

De luchtvaartmaatschappij heeft onlangs de winst over het vierde kwartaal gerapporteerd die de verwachtingen overtrof, dankzij de sterke vraag naar reizen. De totale omzet van Delta steeg tijdens het vierde kwartaal tot 10,74 miljard dollar: een toename van 5 procent op jaarbasis.

"2018 was een succesvol jaar voor Delta met een record operationele betrouwbaarheid, toenemende klanttevredenheid en solide financiële resultaten in het licht van hogere brandstofkosten", verklaarde bestuursvoorzitter Ed Bastian.

Het concern verwacht dit jaar een winstgroei van dubbele cijfers, hogere inkomsten, een kostenniveau onder de inflatie en een bescheiden voordeel van lagere brandstofkosten.

2. AT&T

AT&T is een toonaangevende aanbieder van breedband-, video- en draadloze diensten. En door zijn recente overname van Time Warner zit het concern nu in de top-vier van producenten van content wereldwijd.

Dit jaar draait het om de positionering voor een betere groei van de diensten in 2020 en daarna, zei analist Timothy Horan van Oppenheimer.

Zoals de meeste collega's van hem op Wall Street geeft hij een koopadvies op het aandeel. Zijn koersdoel van 41 dollar biedt een opwaarts potentieel van 38 procent.

3. Mylan

Mylan is een wereldwijd opererend bedrijf in de gezondheidszorg dat geneesmiddelen van hoge kwaliteit produceert. Mylan is de op één na grootste aanbieder van receptgeneesmiddelen in de VS, met meer dan 650 verschillende producten, waaronder de EpiPen.

Eén product in het bijzonder genereert nu aandacht. Dat is astmamedicijn Advair. Mylan ontving op 30 januari de goedkeuring van de FDA voor zijn generieke Advair (Wixela Inhub). De beurskoers steeg hierop met 7 procent.

Analist Randall Stanicky van RBC Capital heeft een koopadvies voor het aandeel, met een koersdoel van 50 dollar. Dat biedt een opwaarts potentieel van 56 procent.

Mylan blijft volens de beursvorser een van de goedkoopste generieke aandelen. Dat komt omdat de hoogwaardige pijplijn wordt geleverd met tegenwind van een lage zichtbaarheid van de resultaten en bestuurskwesties. De waardering is echter zeer overtuigend, met meerdere katalysatoren die voor verrassingen kunnen zorgen.

4. CBS Corp

Hoewel mediabedrijf CBS Corporation onlangs een winst in het vierde kwartaal rapporteerde die lager uitviel dan verwacht, blijven analisten het bedrijf steunen. Onder de topanalisten blijft het aandeel op kopen staan.

Bovendien is de beurskoers van CBS sinds begin dit jaar met 15 procent gestegen. Analist James Goss van Top Barrington Research herhaalde zijn koopadvies voor CBS met een koersdoel van 72 dollar. Dat wijst op een overtuigend opwaarts potentieel van 41 procent. "Wij beschouwen CBS als een van onze meest waardevolle ideeën in de mediasector", schreef Goss.

5. General Motors

General Motors kwam met solide resultaten over het vierde kwartaal. Volgens analist Joseph Spak van RBC Capital zouden de cijfers moeten leiden tot meer vertrouwen bij beleggers over de winst in 2019.

Ook wordt volgens hem de transformatie van het concern ondergewaardeerd. "Recente herstructureringsmaatregelen, die zouden moeten leiden tot besparingen van 4,5 miljard dollar in 2020, verbeteren de positionering van GM aanzienlijk", aldus Spak.

6. Allergan

Botox-maker Allergan is een van de meest hoogwaardige bedrijven in de farmaceutische industrie. Het is ook een van de meest innovatieve. Allergan werkt momenteel aan een aantal belangrijke pijplijnproducten via klinische proeven die in de laatste fase verkeren, waaronder nieuwe geneesmiddelen voor migraine, rapastinel voor depressieve stoornissen en CVC voor NASH (leververvetting).

Het aandeel presteerde echter onder de maat, met een koersdaling van 15 procent afgelopen jaar. Dat komt door een teleurstellende omzetverwachting voor 2019 en toenemende concurrentie voor geneesmiddelen, waaronder botox.

Hedgefondsmanager David Tepper vindt dat het bedrijf zichzelf zou moeten verkopen. Zijn hedgefonds Appaloosa bezit 1,5 miljoen aandelen in Allergan. Tot nu toe heeft Allergan de suggestie van Tepper geweigerd om de functies van voorzitter en CEO te splitsen. Momenteel worden beide functies vervuld door Brent Saunders.

Analisten zien echter nog steeds koopkansen voor het aandeel. Analist Irina Rivkind Koffler van Mizuho Securities hanteert een koopadvies, met een koersdoel van 200 dollar. Dat duidt op een opwaarts potentieel van 45 procent.