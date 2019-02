Nederlandse beleggers zien het weer zonnig in. Voor het eerst in zeven maanden steeg het vertrouwen van beleggers. Het optimisme wordt veroorzaakt door zowel de verbetering van de economische situatie in Nederland, als door de verbetering van de eigen beleggingsportefeuille. Ook de stijgende AEX zorgt voor meer vertrouwen.

Dat blijkt uit de maandelijkse ING BeleggersBarometer. De Barometer kwam in februari uit op 120 punten, terwijl de stand in januari nog 104 was. Alles boven de 100 punten wijst op een positief sentiment.

Waardestijging portefeuille

Beleggers vinden dat de economische situatie in de afgelopen drie maanden is verbeterd. Bijna de helft (45 procent) van de beleggers denkt dat, tegenover 35 procent in januari. Die verbetering zien beleggers terug in hun eigen beleggingsportefeuille. Bijna vier op de tien (37 procent) beleggers hebben de waarde van hun portefeuille het afgelopen halfjaar zien toenemen.

Daar komt bij dat een meerderheid (52 procent) verwacht dat hun portefeuille in waarde zal blijven stijgen. Simon Wiersma, beleggingsstrateeg bij ING Investment Office, noemt deze verwachting best opvallend vanwege de lagere economische groeiverwachtingen en het dalende consumentenvertrouwen. "Blijkbaar zijn de zorgen over de Brexit en de handelsoorlog wat afgenomen."

De hogere verwachtingen zorgen volgens ING voor een actievere houding ten opzichte van een maand geleden, waarbij beleggers actiever zijn met het kopen en verkopen van aandelen.

Zorgen om pensioen

Bijna de helft (46 procent) van de beleggers verwacht dat pensioenen gekort dreigen te worden en neemt ook daadwerkelijk zelf maatregelen. Bijna zes op de tien beleggers sparen extra, bijna de helft lost extra af op de hypotheek en een kleine 40 procent belegt extra voor hun pensioen.

Verder zegt een derde van de beleggers ook in andere zaken te beleggen. Onroerend goed wordt met 15 procent het meest genoemd, gevolgd door cryptocurrencies (9 procent). "Na de enorme waardedaling van vorig jaar verbaas ik me over het nog steeds relatief hoge percentage dat in cryptomunten is belegd. Wij zien dit eerder als speculeren dan beleggen."