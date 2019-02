De Nederlandse particuliere belegger heeft een lange horizon in vergelijking met zijn Europese collega’s: gemiddeld 10,2 jaar. Het Europese gemiddelde ligt op 6,9 jaar. De Nederlanders zijn hiermee uitschieters, want in geen enkel ander Europees land is de horizon zo lang.

Dat blijkt uit een onderzoek van Invesco What Dutch Investors Really Want onder Nederlandse particuliere beleggers. Het is onderdeel van een groter onderzoek onder 5000 beleggers in acht Europese landen.

Doe-het-zelver

Wat verder opvalt is dat 'we' echte doe-het-zelvers zijn. 54 procent van de particuliere beleggers zegt zelf beslissingen te nemen. Dat percentage ligt hoger dan in ieder ander onderzocht land. Daar komt waarschijnlijk niet veel verandering in, want 59 procent zegt meer professionele hulp nodig te hebben, en dat is dan weer het laagste percentage van alle landen.

En als ze hulp inschakelen, dan is slechts 7 procent erg tevreden met het advies dat ze krijgen. Het gemiddelde in Europa ligt op 20 procent. Volgens Invesco staat de deur meer open voor advies als adviseurs optreden als coach of mentor voor de belegger.

Hollands glorie

Verder blijkt dat de Nederlandse belegger vooral voor Nederlandse aandelen kiest. Daarna volgen Nederlandse vastrentende waarden en vastgoed. Vastgoed is wel minder in trek dan in andere Europese landen. Invesco 'wijt' dit aan het hoge eigenwoningbezit in Nederland.

Het doel van beleggen is het sparen voor de toekomst, zoals voor een pensioen. Beleggen voor specifieke uitgaven, zoals de verbetering van het huis of de aanschaf van een auto, daar zijn Nederlanders niet zo van. Invesco noemt dit een 'frappant' verschil met de rest van Europa.