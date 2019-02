Beurslegende Warren Buffett gokt met zijn investeringsbedrijf Berkshire Hathaway op bedrijven als Apple, Goldman Sachs en American Express voor de lange termijn. Dat zei het "Orakel van Omaha" in zijn jaarlijkse brief aan de aandeelhouders.

Dat meldt Cnbc. Uit de brief bleek dat Berkshire's investering in Apple aan het einde van 2018 meer dan 40 miljard dollar waard was in termen van marktwaarde. Berkshire's investeringen in Goldman Sachs en American Express waren respectievelijk 3,13 miljard dollar en 14,45 miljard dollar waard.

Buffett zei dat hij en Charlie Munger, de vice-voorzitter van Berkshire, deze posities niet beschouwen "als een verzameling van tickersymbolen die afhankelijk zijn van de verwachtingen van Wall Street, de verwachte acties van de Federal Reserve, mogelijke politieke ontwikkelingen en voorspellingen van economen of wat het onderwerp van de dag dan ook zou kunnen zijn".

Verkoopgolf vierde kwartaal

"Wat we in onze belangen zien, is eerder een verzameling van bedrijven die we gedeeltelijk bezitten en die op gewogen basis ongeveer 20 procent verdienen aan het netto materiële kapitaal dat nodig is om hun bedrijf te runnen. Deze bedrijven behalen ook hun winsten zonder gebruik te maken van buitensporige schulden", voegde Buffett eraan toe.

De investeringen van Berkshire kenden in 2018 geen geweldig jaar vanwege de verkoopgolf in de markt in het vierde kwartaal, maar de langetermijnbelegger blijft onaangedaan door de tegenslagen op korte termijn. Buffett merkte in de brief op dat Berkshire een verlies van 20,6 miljard dollar leed "door een vermindering van het bedrag aan niet-gerealiseerde kapitaalwinsten die op onze beleggingsposities bestonden".

Aandelen per eind 2018

Al met al hadden de gewone aandelenbeleggingen van Berkshire een marktwaarde van 172,75 miljard dollar aan het einde van 2018, een stijging ten opzichte van de 170,54 miljard dollar aan het einde van 2017.

Hieronder staat de volledige lijst van de aandelenbeleggingen van Berkshire aan het einde van 2018: