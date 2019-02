De S&P 500-index is dit jaar al met 11 procent gestegen en de brede index staat bijna 20 procent hoger ten opzichte van de dieptepunten op 24 december. Toch zijn er nog steeds risico's die de huidige rally in aandelen kunnen ondermijnen. De handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China vorderen, maar er is nog geen oplossing voor het handelsconflict.

De wereldeconomie blijft gezond, maar vertraagt. Het consumentenvertrouwen blijft hoog, maar is aan het dalen. De winst blijft sterk, maar de kosten stijgen, de marges dalen en de winstgroei vertraagt.

Stabiliteit

Het kan nu dan ook een goed moment zijn om dividendaandelen te kopen en zo wat stabiliteit aan de portefeuille toe te voegen. Dividendaandelen hebben de neiging beter te presteren wanneer de bredere aandelenmarkt vertraagt omdat ze worden gezien als bescherming tegen volatiliteit.

Verder zouden dividendaandelen een mooie impuls kunnen krijgen in 2019 als de Fed behoedzaam blijft, de rente niet verhoogt en de rente grotendeels laag blijft. Beleggingssite InvestorPlace zette zeven gezonde dividendaandelen op een rij die beleggers nu kunnen kopen.

1. AT&T

Telecomgigant AT&T ging gebukt onder een enorme en groeiende schuldenlast en vertraagde operaties in zijn kernactiviteiten. Deze zorgen duwden de aandelen naar meerjarige dieptepunten. Dit heeft een aantrekkelijk instappunt gecreëerd voor dividendinvesteerders. Het dividendrendement is 6,6 procent. Dat is het hoogste niveau in vijf jaar.

De koers-winstverhouding bedraagt 8,4 keer de verwachte winst. Dat is het laagste niveau in vijf jaar. Het vrije kasstroomrendement is meer dan 11 procent. Met andere woorden, tegen een koers van ongeveer 30 dollar zijn de AT&T-aandelen spotgoedkoop. Maar dat zal niet zo blijven door een meer agressieve uitbreiding in de streaming-markt en de uitrol van 5G.

Al met al stabiliseren de fundamenten zich in 2019, en als ze dat eenmaal doen, zal het aandeel AT&T enorm stijgen.

2. Intel

Met een dividendrendement van slechts 2,4 procent lijkt Intel misschien een verrassingsaandeel op deze lijst. Maar je koopt geen Intel-aandelen voor het dividendrendement. Je koopt Intel-aandelen voor een redelijke prijs en daarnaast krijg je een rendement van 2,4 procent.

In de kern is Intel de goedkoopste en meest stabiele manier voor beleggers om exposure te krijgen naar de meest relevante groeimarkten van morgen. Intel heeft een blootstelling aan deze groeimarkten via zijn portfolio van chips. Datacentra? Intel is de grootste leverancier. Internet der dingen? Intel is daar enorm aanwezig evenals op gebieden als AI en autonoom rijden.

In het algemeen heeft Intel veel langetermijngroeipotentieel door zijn veelzijdige blootstelling aan meerdere seculiere groeimarkten. Toch blijft de waardering uitzonderlijk redelijk, tegen slechts 11,4 keer de winst.

3. Target

Net als Intel is Target een typische groeiaandeel tegen een redelijke prijs. Maar het is ook een sterk dividendaandeel, met een dividendrendement dat momenteel net onder de 3,5 procent ligt. Met Target-aandelen halen beleggers dus het beste uit zowel de groei- als de stabiliteitswereld.

De fundamentals zijn momenteel gunstig voor Target-aandelen. De Amerikaanse consument blijft grotendeels gezond. Target is bovendien bezig met het uitbouwen van zijn e-commerce-initiatieven en productportfolio. De combinatie van deze inspanningen heeft Target tot een van de populairste verhalen in de hele retailwereld gemaakt.

4. American Electric Power

Als het gaat om de fundamentals, zullen beleggers niet veel aandelen vinden die worden ondersteund door stabielere fundamentals dan American Electric Power (AEP). AEP is een groot elektriciteitsbedrijf met meer dan 5 miljoen klanten in elf staten. Het aandeel biedt een dividendrendement van 3,4 procent.

Als de Fed de rente dit jaar niet zal verhogen zullen de AEP-aandelen het beter doen doordat dividendaandelen profiteren van een dergelijke omgeving.

5. Disney

Hoewel Disney geen nutsbedrijf is zoals American Electric Power, profiteert het wel van een vergelijkbare stabiliteit in vraag, inkomsten en winst. Disney biedt films, themaparken, krachtige toegang tot live sportevenementen en een handvol hoogwaardige tv-shows en -kanalen. De vraag naar deze diensten en goederen is stabiel.

Met de lancering van een Disney-streamingservice verdwijnt in 2019 de tegenwind en zal dit jaar een groot doorbraakjaar voor de Disney-aandelen kunnen zijn.

6. Exxon Mobil

Een sterk onderschat dividendaandeel is Exxon Mobil. Het herstel van de olieprijzen begin 2019 heeft geleid tot een sterk herstel van aandelen van Exxon Mobil. Veel analisten verwachten dat dit zal doorgaan. De wereldwijde vraag lijkt te stabiliseren dankzij de stabiliserende economische omstandigheden.

Ondertussen lijken 's werelds grootste olieleveranciers zich steeds meer in te zetten voor het synchroniseren van productieverminderingen. Een verstevigende vraag in combinatie met een dalende productie zou moeten leiden tot een stijging van de olieprijzen. Dat zou weer moeten leiden tot een herstel in aandelen Exxon Mobil.

7. McDonald's

Zeer weinig bedrijven hebben de afgelopen jaren zo consistent gepresteerd als McDonald's. Tijdens dat traject heeft McDonald's zichzelf opnieuw uitgevonden als een klantvriendelijk bedrijf dat beter is afgestemd op de hedendaagse trends in gezond eten. Al deze initiatieven hebben consistent krachtige resultaten opgeleverd bij McDonald's en zullen dat blijven doen. De fundamentele drijfveren blijven gezond.