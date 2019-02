Veel beleggers meden tot voor kort de Chinese aandelenmarkt. Maar nu komen ze weer terug, signaleert Jing Ulrich, vice-voorzitter van de regio Azië Pacific van zakenbank J.P. Morgan Chase.

De Chinese aandelenmarkt was vorig jaar bepaald niet in trek. Zorgen over de hoge schuldniveaus, een afvlakkende economische groei en de handelsspanningen met de VS hielden veel beleggers langs de zijlijn.

Maar JP Morgan signaleert een omslag, zo meldt Cnbc. Volgens de zakenbank verwachten beleggers dat in veel economieën in Azië de bodem wel zo ongeveer is bereikt. Dat biedt verder opwaarts potentieel voor diverse aandelenmarkten in deze regio, waaronder die van China.

Stimuleringsmaatregelen

Dat is te danken aan een reeks maatregelen die de Chinese overheid onlangs heeft genomen om de economie een impuls te geven. Zo zijn de eisen voor reserves die banken moeten aanhouden versoepeld en investeert Beijing fors in infrastructurele projecten.

De resultaten hiervan zijn nu nog niet zichtbaar, maar dat zal in de komende maanden veranderen, voorspelt Ulrich. Rond mei en juni zullen bedrijven er naar verwachting de vruchten van plukken.

Lage waarderingen

Beleggers anticiperen hier alvast op en keren terug in de markt, aldus Ulrich. Ze worden extra gestimuleerd door de lagere waarderingen ten opzichte van enkele jaren geleden.

De instroom van vers kapitaal van beleggers leidde dit kalenderjaar al tot een koerssprong van meer dan 10% voor de Shanghai Composite-index. Maar er kan dus meer in het vat zitten.

Focus op snelgroeiende bedrijven

Institutionele beleggers richten volgens Ulrich het vizier vooral op snel-groeiende bedrijven, zoals techbedrijven en ondernemingen die actief zijn op het gebied van elektrisch rijden, kunstmatige intelligentie en internet. "Deze sectoren tonen een enorme veerkracht, ondanks een afzwakkende economie", geeft Ulrich als verklaring.

Ook de aanhoudende groei van de consumptieve bestedingen is beleggers trekt beleggers aan. Dit biedt volgens Ulricht kansen in onder andere de zorgsector.