Nu de markt sinds het einde van december met 18 procent is gestegen, steekt het argument dat aandelen - althans sommige aandelen - overgewaardeerd zijn de kop weer op. Anderen beweren echter dat de herstelrally nog maar net is begonnen en dat de waarderingen nog geen probleem zijn.

De waarheid ligt - zoals gewoonlijk - ergens in het midden.

Voor een verrassend aantal aandelen is het echter een debat dat grotendeels irrelevant is. Sommige aandelen zijn simpelweg nog steeds te goedkoop om over het hoofd te zien.

Beleggingssite InvestorPlace zette tien van de beste goedkope aandelen op een rij die beleggers nu zouden kunnen kopen.

1. CBS Corporation

De winst en omzet van CBS Corporation stelde afgelopen kwartaal teleur, maar het aandeel wist desondanks te stijgen na het kwartaalrapport, omdat de televisiegigant op het gebied van streaming een duidelijke verbetering liet zien. Tegen 2022 zou CBS 25 miljoen klanten op streamingbasis moeten hebben.

Het is slechts een teken van de aardverschuiving op het gebied van video. Het is ook de reden dat we een felheid van fusies en overnames hebben gezien in de film- en tv-arena, met als bekendste de Walt Disney overname van Twenty-First Century Fox.

CBS is ook begonnen met lonken naar Viacom. Met een aandeel dat slechts tegen 7,7 keer de verwachte winst van dit jaar wordt verhandeld, zou het bedrijf ook een spotgoedkope entree of uitbreiding in de entertainmentindustrie kunnen opleveren.

2. Air Lease

Air Lease heeft een fatsoenlijke economie nodig om de vraag naar passagiersvliegtuigen te stimuleren. En hoewel de mondiale economische groei tegen de achtergrond van veel politiek drama in zwaar weer dreigt te komen, hebben luchtvaartmaatschappijen naar alle waarschijnlijkheid nog steeds dringend nieuwe vliegtuigen nodig om aan de vraag te voldoen.

Boeing is van mening dat tussen nu en 2037 de luchtvaartmaatschappijen wereldwijd meer dan 42.000 nieuwe vliegtuigen zullen afnemen. Gezien deze trend en vooruitzichten wordt Air Lease ondergewaardeerd met een koers-winstverhouding van net boven de 5.

3. Micron Technology

Veel beleggers zullen vraagtekens zetten bij Micron Technology. De toename van de productie van computergeheugen heeft gezorgd voor een overaanbod en drukte de winst van Micron in het afgelopen kwartaal. Maar dit is een cyclus die beleggers keer op keer hebben gezien, met telkens hetzelfde eindresultaat. Dat wil zeggen, producenten zullen de productie beperken, het aanbod verminderen en het prijszettingsvermogen herstellen.

Het kan een tijdje duren voordat de productiebeperking helpt om de prijzen te herstellen, maar met een koers-winstverhouding van slechts 6,5 keer de verwachte winst is Micron Technology de moeite van het wachten waard.

4. Citigroup

Citigroup kende, net als de meeste bankaandelen, een ruig 2018, en hoewel het aandeel dit jaar is opgeveerd, is de rally tot nu toe onvoldoende geweest.

De aandelen worden verhandeld tegen 9,6 keer de behaalde winst en tegen 7,5 keer de toekomstige winst. Dat is goedkoop, zelfs tegen de huidige standaarden voor bankaandelen. Ook zijn de zorgen over een afvlakking van de rentecurve, die met name problematisch is voor banken, overtrokken.

5. NCR Corporation

Beleggers kennen het bedrijf misschien beter als National Cash Register Corporation, hoewel het zijn naam jaren geleden heeft gewijzigd in NCR Corporation. De nieuwe naam weerspiegelt het feit dat kassa-apparaten nu veel meer zijn dan een manier om een verkoop te voltooien. Sindsdien heeft het bedrijf zich uitgebreid op gebieden zoals geldautomaten, zelfbedieningskiosken en volwaardige beheerplatforms.

Het is zeker een stap in de goede richting, hoewel het betwistbaar is dat de markt de nieuwe NCR onvoldoende krediet geeft. Aandelen zijn geprijsd op slechts 8,8 keer de geprojecteerde winst van dit jaar. Dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat bedrijven zoals Square en Paypal inbreuk maken op de concurrentiepositie van NCR. Het is een terechte zorg. Er is echter een enorme groep bedrijven die liever zaken doen met een lang gevestigde naam als NCR.

6. Timken

Timken maakt kogellagers en industriële transmissies om mechanisch vermogen te leveren waar het nodig is in een productieomgeving. Het is alles behalve een meeslepend bedrijf, maar het is wel een bedrijf dat weer serieus begint te groeien doordat de Verenigde Staten in 2016 weer meer goederen is gaan produceren.

Met een tweecijferige omzetgroei is het aandeel tegen een koers-winstverhouding van slechts 8,2 keer de geprojecteerde winst een koopje.

7. General Motors

Het valt niet te ontkennen dat General Motors (GM) drie jaar geleden met tegenwind te maken kreeg, toen het begrip peak car (een bepaald verzadigingspunt) werkelijkheid werd en GM slachtoffer werd van zijn eigen succes. Beleggers hebben namelijk de neiging om de huidige resultaten af te zetten tegen het recente verleden.

Die investeerders kunnen echter oneerlijk streng zijn in hun behandeling van GM. Hoewel het nog steeds onduidelijk is wanneer we opnieuw een groeicyclus van auto's zullen zien, is GM nog steeds een solide melkkoe, die 3,9 procent oplevert, terwijl het aandeel tegen een spotgoedkope koers-winstverhouding van 7,2 wordt verhandeld.

8. Lumentum Holdings

De meeste beleggers hebben waarschijnlijk nog nooit van Lumentum Holdings gehoord. Het bedrijf maakt communicatieapparatuur en industriële lasers en heeft een grote aanwezigheid in de glasvezelindustrie. Aangezien steeds meer draadloze apparaten strijden om een eindige hoeveelheid radiofrequentiebandbreedte, zijn tussenpartijen op zoek naar gemakkelijkere en snellere manieren om een deel van dat verkeer naar fysieke infrastructuur te verplaatsen.

De markt lijkt het nog echter nog niet te zien. Het aandeel heeft een koers-winstverhouding van 9,4 keer de verwachte winst, ondanks een verwachte omzetgroei dit jaar van 28 procent en van 27 procent volgend jaar. Naarmate de tijd verstrijkt, zal de rol van Lumentum in de toekomst van telecom steeds duidelijker worden.

9. Terex

Terex biedt oplossingen voor vrijwel elke industriële toepassing en maakt onder meer graafmachines, rupsbanden en kranen. Die diversiteit heeft de omzet echter al een tijdje niet geholpen na een omzetpiek in 2014.

Het aandeel wordt verhandeld tegen 10,5 keer de verwachte winst, ondanks een omzetgroei van bijna 17 procent in 2018. Hoewel de omzetgroei dit jaar naar verwachting zal vertragen, heeft het bedrijf vaker wel dan niet de omzet en winstverwachtingen overtroffen. Het zou daarom dit jaar een paar aangename verrassingen in petto kunnen hebben.

10. Capital One

Creditcardmaatschappij Capital One Financial is nu geprijsd op slechts 7 keer de verwachte winst van dit jaar, waardoor het een van de goedkoopste aandelen is in de financiële sector. Net als Citigroup, Air Lease en anderen zijn beleggers bang geweest dat een langzamere economie - misschien zelfs een krimpende economie - in het nadeel van Capital One zou kunnen werken.

Stijgende rentetarieven kunnen Capital One bijzonder hard treffen in die situatie, omdat de doelmarkt van risicovolle leners de eerste is waar betalingen worden stopgezet als de mondiale economische situatie verslechtert. Maar het slechtste scenario is meer dan ingeprijsd in de aandelenkoers.