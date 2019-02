De winstgroei van bedrijven zal de aandelenkoersen blijven ondersteunen, ondanks frequentere periodes van volatiliteit en toenemende risico's voor financiële markten.

Dat zei Ronald Temple, hoofd Amerikaanse aandelen bij Lazard Asset Management, tijdens de Portfolio Construction Forum Markets Summit 2019, meldt Bloomberg.

De Amerikaanse economie is volgens Temple in een veel betere staat dan beleggers denken en de huidige marktwaarderingen doen vermoeden. Zijn belangrijkste stelling is dat de banengroei in de Verenigde Staten de komende zes tot twaalf maanden goed zal blijven.

Overwogen in aandelen

"Beleggers moeten nog steeds overwogen zijn in wereldwijde aandelen, maar moeten zeer gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit in de portefeuille. Ik zie nog steeds een sterk argument voor winstgroei om de aandelenkoersen verder te laten stijgen."

Beleggers moeten zich volgens Temple nog steeds bewust zijn van de risico's van protectionisme en het beleid van de Federal Reserve.

Zowel aandelen als obligaties hebben sinds het einde van vorig jaar herstel laten zien door optimisme over de handelsbesprekingen tussen Amerika en China en door het feit dat de Fed geduldiger is geworden met een verdere verhoging van de rente.

De MSCI AC World Index is met bijna 10 procent gestegen, terwijl de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index met ongeveer 1 procent is gestegen.

Aandelen niet te duur

Hoewel aandelen niet goedkoop zijn, "zijn ze niet te duur", stelde Temple. Markten onderschatten volgens hem wel de kans dat de Fed de renteverhogingen zal hervatten.

"Markten leggen te veel nadruk op geduld en gaan ervan uit dat de rentecyclus voorbij is, terwijl deze eigenlijk in de wacht staat. Als de economie zich voortzet zoals ik verwacht, zullen we in de tweede helft van dit jaar praten over renteverhogingen, geen renteverlagingen."