De wereldwijde dividenden zijn in 2018 gestegen naar recordhoogte, zo blijkt uit het Janus Henderson Global Dividend Index-rapport. De vermogensbeheerder zette in het rapport de 20 beste dividendbetalers ter wereld van de afgelopen 7 jaar op een rij.

In 2018 was ook het vierde kwartaal sterk, ondanks de lastige omgeving voor aandelenmarkten, schrijft Ben Lofthouse, hoofd Global Equity Income bij Janus Henderson. “Het is voor beleggers een geruststellend idee dat bedrijven ook in moeilijke omstandigheden inkomsten kunnen blijven genereren.”

Minder volatiel

“Voor komend jaar zijn de verwachtingen voor de bedrijfswinsten gedaald, maar toch verwachten de meeste analisten nog een positieve winstgroei in 2019. Dividenden zijn in ieder geval een stuk minder volatiel dan winstcijfers. Daarom blijven we positief.”

In de VS stegen de dividenden naar een record van 468,9 miljard dollar, wat een groei van 7,8 procent in 2018 betekent. Die groei werd vooral aangevoerd door banken (JP Morgan, Wells Fargo en Bank of America) bedrijven in de gezondheidszorg (AbbVie) en technologiebedrijven (Broadcom). Slechts 1 op de 25 Amerikaanse bedrijven verlaagde het dividend, waarbij vooral General Electric in het oog springt.

90 procent van Europese bedrijven verhoogde dividend

In Europa stegen de dividenden minder snel: 5,4 procent. Dit werd gedeeltelijk veroorzaakt door de forse verlaging door AB InBev in België. Toch mogen we niet van een slecht jaar spreken, want 90 procent van de Europese bedrijven verhoogde het dividend.

Als we inzoomen op Nederland, zien we dat daar ook een record aan dividend is uitbetaald in 2018: 15,1 miljard dollar, een onderliggende groei van bijna 10 procent. Die groei is te danken aan ABN Amro en Akzonobel, die flinke dividendverhogingen doorvoerden.

20 beste dividendbetalers

Janus Henderson heeft in het rapport ook de beste dividendbetalers ter wereld van de afgelopen 7 jaar op een rij gezet. Bekijk ze hier.

Royal Dutch Shell echte dividendtopper

In 5 van de 7 jaren staat Royal Dutch Shell bovenaan, alleen in 2014 en 2015 niet, dan staat de oliereus op een mooie tweede plaats. ExxonMobil staat knap bovenaan in 2015, zeker gelet de ontwikkeling van de olieprijs. In 2014 voert Vodafone Group de lijst aan.

Verder zien we China Construction Bank, AT&T, Apple en Microsoft steeds in de hoogste regionen verschijnen. Ook Johnson & Johnson, Pfizer, Procter & Gamble, Novartis en Nestlé zijn bekende dividendbetalers.