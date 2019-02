Eind vorig jaar tuimelde de S&P 500-index met 20 procent van het hoogtepunt van 3 oktober naar het dieptepunt op 24 december. En ondanks de scherpe stijging van 17 procent van de markt vanaf dat dieptepunt, waarschuwt obligatiekoning Jeffrey Gundlach dat we in een berenmarkt zitten en nieuwe dieptepunten zullen zien.

Een berenmarkt wordt doorgaans gedefinieerd als een daling van 20 procent ten opzichte van een recente piek. Maar volgens Gundlach heeft een berenmarkt niets met deze willekeurige daling van 20 procent te maken.

"Het heeft te maken met iets geks dat eerst gebeurt, en dan geeft het gekke ding het op, en toch gaan er meer traditionele dingen door, maar één voor één geven ze het op", zei Gundlach, de CEO van DoubleLine Capital, in een interview met Yahoo Finance.

Crypto Kitties

Dat "gekke ding" was volgens Gundlach bitcoin. "Bitcoin gaat van nul naar 20.000 dollar in een rechte lijn. Je wist dat het gek was, omdat er andere dingen begonnen te gebeuren die echt krankzinnig waren. Er was iets dat Crypto Kitties heette. Het was geen cryptovaluta. Het was een verzamelobject, maar er zat het woord 'crypto' in. Ze waren allemaal uniek, maar het waren striptekeningen van katten. Er werd er zelfs eentje verkocht voor meer dan 100.000 dollar. Nu zijn ze niets meer waard. Dat is een teken."

Kort daarna piekte en draaide de wereldwijde aandelenmarkt, merkte Gundlach op. Dat werd gevolgd door beurssectoren die piekten en zich omdraaiden als dominostenen. De laatste van die dominostenen waren Amazon en Apple. "En toen, op 3 oktober, was het voorbij", zei hij wijzend naar de piek van de S&P 500.

De markt is sindsdien gered door de boodschap van de Federal Reserve om 'geduldig' te zijn met verdere renteverhogingen en de daaropvolgende rally op de obligatiemarkt, die ervoor zorgde dat de rentetarieven laag bleven. Althans, voor nu. "Als de lange rente begint te stijgen en als we de 3,5 procent doorbreken voor de dertigjarige rente, denk ik dat het voorbij is", aldus Gundlach.

Voorproefje

Gundlach is van mening dat beleggers die tijdens de dip in december kochten, waarschijnlijk op een lager punt zullen verkopen. "Ze kochten in omdat ze dachten dat het een buy the dip was, ze voelden zich aangemoedigd om het te kopen. Ze hebben tot nu toe een economische en psychische beloning gekregen. Als die koop eenmaal onder water gaat, zal het de verkoop versnellen, omdat die mensen veranderen in verkopers, ik denk dat dat ook zal gebeuren op de markt voor bedrijfsobligaties."

Gundlach waarschuwde eerder al voor de risico's op de bedrijfsobligatiemarkt, maar uiteindelijk zal er een kans zijn om kapitaal aan het werk te zetten. "Wanneer de volgende recessie komt, zal er een buitensporige kans te vinden zijn voor bedrijfsobligaties. Maar ik denk dat je ze nu niet wilt bezitten, want wanneer het naar beneden gaat kan het hard gaan, zoals we hebben gezien van 3 oktober tot kerstavond. Dat was een vrij grote daling. Ik denk dat dat slechts een voorproefje was van de dingen die gaan komen", verklaarde Gundlach.